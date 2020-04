DIÁRIO WEB

“E daí?”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em frente ao Palácio do Alvorada na noite desta terça-feira (28), que é “Messias” mas que não faz milagres. “A gente ultrapassou o número de mortos da China por covid-19”, disse o repórter que foi interrompido por Bolsonaro que questionou: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?”.

“As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há duas semanas. É o que eu digo para vocês: o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. Mortes vão [sic] haver. Ninguém nunca negou que haveria mortes”, disse Jair Bolsonaro, que já chamou o covid-19 de “gripizinha” e de “resfriadinho”.

Obviamente essas declarações não pegaram bem e vários setores da sociedade rebateram as palavras do presidente.

Ontem, em entrevista tumultuada, marcada por bate-boca, Bolsonaro creditou a governadores o aumento da crise no país. Sobre os dizeres da terça-feira, Bolsonaro disse que faltou o complemento. Os profissionais então perguntaram qual seria o complemento. “A Globo não tem moral. Vocês não têm moral. Você é um mentiroso, a Globo é mentirosa”, respondeu. Os repórteres então repetiram o questionamento. “O complemento é que que eu lamento. Está lá. Falei aqui. Perguntei, tinha pelo menos duas TVs ao vivo. Mesmo ao vivo… A Globo tem que se definir. Eu não vou pagar para vocês falarem a verdade nem bem de mim. Não vou pagar para a Globo escrever a verdade ou falar bem de mim. Perguntem para o Doria a questão de óbitos que estão acontecendo. Ele tomou todas as medidas restritivas. O Supremo decidiu quem decide essas questões são governadores e prefeitos, então cobrem deles”, reagiu Bolsonaro.

De acordo com o Dicionário Informal, ‘e daí?’ é uma “expressão popular que significa indiferença, coisa que não tem importância. É usada como resposta grosseira para determinados comentários”.

Nos últimos dias essa expressão foi usada duas vezes pelo presidente ao responder os repórteres. A outra vez se deu quando foi indagado que Alexandre Ramagem, indicado para assumir a Polícia Federal, seria amigo de seus filhos. Ramagem chegou a ser indicado para o cargo, mas ontem, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspendeu essa indicação e apontou possível desvio de finalidade na decisão de Jair Bolsonaro.

MÁSCARAS

