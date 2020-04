DIÁRIO WEB

A primeira-ministra

Conforme reportagem do Globo.com, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou ontem que o país conseguiu vencer uma importante batalha contra o novo coronavírus, ao não registrar mais casos de contágios locais.

“Não há transmissão (do vírus) generalizada e não detectada na Nova Zelândia”, declarou Ardern. “Vencemos esta batalha”, celebrou, após cinco semanas de restrições. Por este motivo, o nível de alerta foi reduzido em um nível, do máximo de 4 em que se encontrava.

Algumas empresas, os estabelecimentos que entregam comida e as escolas foram autorizadas a reabrir as portas. Ardern, no entanto, recordou que não existia nenhuma certeza sobre o momento em que o risco desaparecerá por completo.

O país registrou 1.122 casos do novo coronavírus, com 19 mortes. Nas últimas 24 horas, apenas um novo caso de Covid-19 foi detectado.

E nesta luta contra o Coronavírus, vale destacar o papel das líderes, além de Jacinda Ardern, as primeiras-ministras Katrín Jakobsdóttir (Islândia), Sanna Marin (Finlândia), Erna Solberg (Noruega), Angela Merkel (Alemanha) e Sophie Wilmès (Bélgica) vêm recebendo elogios pela sensatez neste momento tão delicado. As ações implementadas por elas estão tendo resultados satisfatórias no enfrentamento ao Covid-19.

