DIÁRIO WEB

O assunto da tarde

A Folha de São Paulo foi o primeiro jornal a publicar: ‘Moro pede demissão após troca na PF, e Bolsonaro tenta reverter’. Em seguida, o assunto se propagou. A reportagem dizia que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, chegou ao seu limite e pediu demissão ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quinta-feira (23). O motivo foi o anúncio feito pelo presidente de que vai trocar o comando da Polícia Federal. O atual diretor-geral, Maurício Valeixo, que tem o apoio do ministro, deve ser demitido para dar lugar a um nome que tenha maior proximidade com o chefe do Executivo.

Segundo o jornal, Bolsonaro tentava reverter o pedido de Moro. O assunto dominou as redes sociais e obviamente, acaloradas discussões aconteceram. Já o jornal O Estado de São Paulo foi mais comedido: ‘Moro avisa que vai deixar o governo se Bolsonaro fizer troca na PF’.

Até o final dessa edição, Bolsonaro e Sérgio Moro não tinham se pronunciado sobre essa questão.

COMBUSTÍVEL

O DIÁRIO percorreu os postos de combustíveis de Caratinga nesta última quarta-feira (22). O preço médio considerando 12 postos pesquisados era de R$ 4,41. O menor valor praticado foi de R$ 4,460 e o maior de R$ 4,599. Ou seja, se comparado com o valor da semana passada houve uma queda de 3,7%. Apesar disso, os consumidores de Caratinga há muito tempo reclamam dos preços praticados aqui. Nas redes sociais as críticas aos preços foram muitas.