DIÁRIO faz levantamento de preços de combustíveis após reajuste

CARATINGA- A Petrobras anunciou aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras, válido a partir desde quarta-feira (16).

Em nota, a Petrobras destaca que o “o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda”.

Apesar das altas, a companhia diz que até aqui, em 2023, a variação acumulada nos preços dos combustíveis apresenta uma redução de R$ 0,15 por litro para a gasolina e de R$ 0,69 por litro para o diesel.

O DIÁRIO realizou um levantamento em 16 postos de combustíveis de Caratinga. O menor valor apurado para a gasolina comum ontem foi de R$ 5,56. Já o maior valor praticado foi de R$ 6,29.

Confira os preços praticados em cada posto na tarde desta quarta-feira (16):