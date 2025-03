Diário de Caratinga: Três décadas de compromisso com a verdade

Neste 21 de março de 2025, o Diário celebra três décadas de contribuição inestimável à informação e à cidadania. Ao longo desses 30 anos, o jornal se consolidou como uma referência regional, mantendo uma postura ética e voltada para o serviço público, alinhada ao legado de grandes nomes do jornalismo brasileiro, como Alberto Dines e Cláudio Abramo.

Alberto Dines, um dos maiores defensores da prática jornalística responsável, sempre enfatizou que “a sociedade é maior do que o mercado”, e que “o leitor não é consumidor, mas cidadão”. Essas palavras são uma diretriz que o Diário segue com dedicação. Ao contrário de muitos meios de comunicação que se veem apenas como empresas, o Diário entende que seu papel vai além da busca por lucro: é uma ferramenta de fortalecimento da cidadania, da democracia e da informação de qualidade. O compromisso com o bem-estar da sociedade e com a verdade é a base de sua operação, valorizando sempre o cidadão como protagonista da informação.

Outro grande nome do jornalismo brasileiro, Cláudio Abramo, também deixou um legado fundamental. Para ele, “o jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter”. E é exatamente com essa visão que o Diário se apresenta ao seu público: um jornal que não apenas busca relatar os fatos, mas que também se empenha na construção de uma narrativa ética, equilibrada e inteligente, pautada pela responsabilidade social.

Novidades

Em 2025, o Diário tem motivos de sobra para comemorar. Além de completar 30 anos de história, o jornal se prepara para implementar várias novidades. Isso inclui melhorias na sua infraestrutura, expansão de sua presença digital e o lançamento de novos projetos voltados à aproximação com a comunidade local. A inovação e o aprimoramento constante são pilares que permitem ao Diário manter sua relevância em tempos de rápidas transformações na mídia.

O jornal está atento ao contexto desafiador do cenário midiático no Brasil, um ambiente marcado pelo fechamento de milhares de veículos de comunicação, principalmente em cidades de pequeno e médio porte. O levantamento do projeto Mais pelo Jornalismo (MPJ) revela que, desde 2014, o Brasil perdeu 2.352 mídias jornalísticas, com 13.147 veículos extintos em diversos formatos, como jornais, rádios, TVs e portais.

Esse estudo, baseado na plataforma de mailings de imprensa I’Max e financiado pelo próprio MPJ, destaca a fragilidade de muitas dessas mídias em cidades com menos de 100 mil habitantes. A pesquisa revela que, de 2.4 mil estações de rádio analisadas, 52% (1.248) não possuíam portal de notícias. Já entre 1.000 veículos de mídia impressa, 214 (21%) não tinham um site próprio. Esses números deixam claro o quanto é importante fortalecer a presença digital e adaptar os veículos tradicionais às exigências do novo jornalismo.

A Importância do Diário de Caratinga na Era Digital

Em meio ao fechamento de diversos veículos e à crescente migração para plataformas digitais, o Diário se destaca por sua habilidade em se adaptar às novas demandas, sem perder a essência de seu compromisso com a qualidade da informação. O jornal tem investido em tecnologia e em uma presença digital sólida, garantindo que os caratinguenses e leitores de outras localidades continuem tendo acesso a notícias relevantes e de credibilidade.

Além disso, o Diário continua a fortalecer sua parceria com a comunidade local, sendo um espaço democrático onde os cidadãos podem se expressar e ter voz ativa nas pautas mais importantes de sua cidade e região. Essa proximidade com os leitores é o que torna o jornal um verdadeiro pilar de sua comunidade.

Nosso Compromisso Inabalável

Neste 21 de março, ao celebrar 30 anos de história, o Diário reafirma seu compromisso com o jornalismo ético, com a inteligência e com o caráter. Como afirmou Alberto Dines, o jornalismo é serviço público, e é isso que o Diário se propõe a ser: um serviço à sociedade, em que o leitor é visto como cidadão e não como consumidor. E, com base nas lições de Cláudio Abramo, o Diário segue sua jornada com a prática diária da inteligência e da ética, reafirmando sua relevância e seu papel fundamental na democracia e na construção de uma sociedade mais justa e informada.

O Diário completa 30 anos com muita história para contar e muitas novidades a caminho, consolidando-se como um exemplo de resistência, adaptação e compromisso com a qualidade jornalística. O futuro é promissor, e o jornal segue sua trajetória, sem abrir mão dos valores que o tornaram uma referência no jornalismo regional.

São três décadas de compromisso com a verdade. Selo de Qualidade do Diário: Confiança em cada fato, notícias com credibilidade.