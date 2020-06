DIÁRIO DE CARATINGA: 25 ANOS DE JORNALISMO

Ildecir A.Lessa

Advogado

Na edição de 24 de junho, do Diário de Caratinga, vários registros foram destacados em homenagem aos 25 anos de aniversário do nosso destacado Diário de Caratinga. As homenagens manifestadas por profissionais de escol, foram justas. Com isso, faço questão de mencionar cada nome que deixou seu registro, de várias maneiras: da escritora Marilene Godinho, do escritor Daniel Dornelas, do professor Walber Gonçalves de Souza, da jornalista Regiane Pires, da jornalista Fernanda Freitas, do Chefe do Cartório Eleitoral Fabrício Rezende, do médico Dr. Hedelberto Gonçalves, do Pastor Elan Tebas, do Padre Gleidson Forte, do Cirurgião Dentista Dr. Nilton Ruste, do Juiz de Direito Dr. Anderson Fábio Nogueira Alves, do jornalista e músico Natan Vieira, do jornalista esportivo Rogério Silva,do cartunista Edra, do Chefe do Cartório Eleitoral Arilson Oliveira de Carvalho, da tenente da Polícia Militar Suelen Mafra, do Diretor do Dnit Robson Santana, do Juiz de Direito Dr. Consuelo Silveira Neto,do advogado Dr. Max Capella, da jornalista Raquel Borsari, da poetisa senhora Elzi Russo Amorim, da Diretora da Rádio Cidade, jornalista Graziela Angelo, do skatista Douglas Rocha, do jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa.

Com essas nominações, como colunista do Diário, quero ombrar com todas as homenagens prestadas e fazer também um registro parabenizando a esse grande jornal. São exatos 25 anos, sendo certo que, a sociedade de Caratinga e região podem comemorar ter conquistado, nesse período, um veículo de mídia impressa com os atributos do Diário de Caratinga, em termos de qualidade de informação e independência de opinião.

Tudo isso nasceu há 25 anos, quando Caratinga e região ressentiam da falta de um jornal, para registro diário das notícias e para não perder o registro histórico, bem como a médio prazo e a longo prazo, cumprir o papel de resgatar a importância do jornalismo de informações diárias. Com isso, a sociedade compreendeu a importância do surgimento de o Diário de Caratinga como alternativa de comunicação social para a cidade e região. As homenagens registradas na edição do dia 24 de junho, mostram que o jornal correspondeu plenamente a suas expectativas.

Destaco ainda como colunista do Diário que, está presente um jornalismo de qualidade, comprometido com o leitor, com respeito, independência, pluralidade e objetividade de comportamento, tudo isso praticado por excelentes profissionais. O resultado desses 25 anos de existência do Diário de Caratinga, deve ser comemorado, tendo em vista estar presente um empreendimento plenamente consolidado, administrado profissionalmente e preparado para crescer mais e mais. Parabéns ao Diário de Caratinga.