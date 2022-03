DIÁRIO conversa com restauradores do Menino Maluquinho

Flávio Rodrigues e André Magalhães falam sobre fatores que teriam danificado a estátua e que uma reforma completa será realizada

CARATINGA- A estátua do Menino Maluquinho passará, em breve, por uma obra de restauração. Os restauradores Flávio Rodrigues e André Magalhães, que vieram de Belo Horizonte, já estão na cidade para dar início aos reparos. O risco de queda da cabeça do monumento, que é ponto turístico de Caratinga, foi detectado em setembro de 2021 e, desde então, ele segue interditado.

O DIÁRIO conversou com Flávio e André, que destacaram os principais pontos que já foram levantados em relação à situação da estrutura e o que será realizado.

DANOS E PROVIDÊNCIAS INICIAIS

Flávio atua há 20 anos como restaurador. Ele explica que os danos à estátua vão além do que já é possível perceber esteticamente, que é a inclinação. “Fomos observando que no interior dela existe muito material que apodreceu, devido à infiltração de água, dado pela cabeça, na panelinha. Isso pesou a cabeça, estragando a resina que está revestindo o Menino. Essa resina não é pintada por dentro, pois, não tem como, por isso houve essa deterioração. A parte externa, esse material resiste, então, os danos são menores. Os danos aparentes são causados de dentro para fora”.

O trabalho será complexo e Flávio acrescenta o que precisará ser realizado inicialmente. “Bem difícil, exige bastante zelo, pela segurança também, que ele é bem alto, mas, tomara que dê tudo certo, vamos trabalhar com todo carinho pelo monumento. Vamos acertar todos os detalhes, tirar tudo que está estragado por fora e fazer uma limpeza naqueles lugares que estão mais acumulados na parte de dentro, retirando material. Vamos ter que fazer alguma abertura em alguns lugares, para retirar materiais podres de dentro dele. Trabalho muito com restauração de arte sacra em geral e já fiz muitas restaurações. Em Belo Horizonte, tem também uma obra grande, deste tipo, que ainda não foi restaurada, é de 2016”.

Ele ainda chama atenção para importância da manutenção destes monumentos. “Se houver um trabalho de manutenção feito anualmente estará sempre novo, não deixando acumular nenhum defeito, nenhum problema. Estragou um detalhezinho, conserta logo, que aí vai estar sempre bem. É igual conosco, se tiver algum problema de saúde tem que cuidar, senão vem outro”.

CAUSAS E REPAROS

Com mais de 40 anos de experiência na área, André apresenta suas percepções do que teria provocado a entrada de água na estátua. “Observei furos na cabeça que podem ter sido causados por pássaros ou ação do tempo. Por esses furos, a água foi infiltrando, em algum local ela parou e começou a dar essa deterioração, que a cabeça pesou e caiu para frente. Pretendo tirar toda a tinta e colocar cinco camadas de lã de vidro com resina acrílica, que vai fortalecer bem a estrutura dele e ele vai aguentar mais uns 20 a 30 anos”.

Para a pintura, será utilizada tinta poliuretano, um esmalte Pu, resistente à sol e chuva. André reforça que o que danificou o monumento foi provocado em seu interior. “A água não faz mal nenhum, tanto que se usa em piscinas, lanchas e no jeep troller, aqueles paralamas são de lã de vidro e fibra. Se for pintado, ele pode viver em contato com a água, como a piscina fica cheia de água, não vai acontecer nada. A água só não pode infiltrar onde não tem tinta, como aconteceu no caso do Menino Maluquinho, que a água entrou por dentro, onde não é pintado”.

Para finalizar, ele projeta o prazo para finalizar o serviço, que estava dependendo de algumas questões junto à Cemig e montagem de andaimes, até o fechamento desta edição, para ser iniciado. “Estamos na expectativa, vamos entregar com 30 dias de trabalho. Lembrando que ainda não iniciamos, estamos esperando a montagem dos andaimes, para trabalharmos com segurança, sem acidentes, que é o mais importante”.