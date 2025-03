DIÁRIO, 30 ANOS

Este mês o Diário de Caratinga comemora três décadas de vida. Uma trajetória marcada pelo registro dos principais fatos da nossa história. Mas é importante que, em tempos em que todo mundo pode fazer jornalismo, o jornalista possua consciência da sua responsabilidade social. Ainda é (e sempre será) importante apurar os fatos, checar a notícia, ouvir mais de um lado na história e assim produzir um jornalismo de qualidade, alinhado com a velocidade que a redação exige. O verdadeiro papel do jornalista é, e sempre será, informar, mas sempre com responsabilidade. Quando se trata de registrar os fatos esportivos ao longo desses 30 anos, o DC segue a mesma linha de compromisso com a notícia. Por isso, meu muito obrigado a toda direção da empresa pelos anos de parceria. Afinal, me orgulho de fazer parte de pelo menos metade desse legado.

30 x 30: Fatos marcantes da história

Vamos nessa coluna Abrindo o Jogo especial elencar 30 fatos marcantes registrados nas páginas do Diário desde 1995. Trata-se de um trabalho super prazeroso, histórico, informativo. Desde a primeira coluna em 2010, é um espaço principalmente para emitir opiniões, onde sempre tive total autonomia e liberdade. Portanto, além de não me prender a ordem cronológica dos fatos, nenhum deles é tido como sendo mais importante que outro.

1°) Marcelo Alves:

Em 1995, primeiro ano de vida do jornal, Caratinga teve motivos de sobra para de orgulhar de um filho de nossa terra, que alcançava o sucesso no futebol profissional. Vestindo a camisa glorioso do Botafogo, Marcelo Alves, realizava o sonho de vários meninos e conquistava o título de Campeão Brasileiro. O jogador que começou nos campos da cidade, no então Distrito de Santa Rita, voou alto.

2°) Última Copa Oeste:

Em 1996, aconteceu a última edição da Copa Oeste. Com participação de 12 times, Dom Modesto e Palmeiras de Santa Efigênia fizeram a grande final no extinto estádio Beira-Rio, campo do Bairro das Graças. Com dois gols de Tom, o Dom Modesto venceu por 2 a 1, com Julinho, marcando para o time de Santa Efigênia.

O ano de 1996, infelizmente também ficou marcado pelo fim das atividades promovidas pela Liga Caratinguense na categoria adulto. Os poucos times da época, que exigiram competições não oficiais no começo da década de 90, em 96, não quiseram mais disputar, nem mesmo a Copa de Bairros foi realizada.

3°) A volta do Regional:

De 1996 até 2002, o futebol amador de Caratinga se resumia a Copa Distrital e algumas edições da Copa de Bairros. Porém, no final de 2001, alguns desportistas começaram a se movimentar para que o Campeonato mais importante do nosso futebol voltasse a ser disputado. Assim: Jorge Mendes Magalhães, Fernando Magalhães, saudoso Jovino Lopes, Zé Camelô, foram ao Grupo Sistec, pedir apoio para realizar o certame. Imediatamente, saudoso Eurico Gade, montou uma comissão para dar total suporte ao grupo: Juarez Salles, saudosos Élio do Carmo e Jota Baranda, e eu, o mais jovem da equipe. Depois de diversas reuniões, ficou programado para 2002 o Campeonato Regional. A competição contou com 06 equipes, o Esplanada ficou campeão, depois de bater na final o Bairro das Graças.

4°) Moacir eterno:

Sem dúvida, um dos registros mais importantes ao longo desses trinta anos de Diário, foi a sensacional entrevista com o maior jogador da história do nosso futebol. A equipe do DC, conversou com Tio Moá em 2017. Uma resenha épica. Dois anos depois, em 2019, o maior de todos nos deixou aos 81 anos, mas, deixou um legado maravilhoso.

5°) Projeto Portelinha:

Quando se fa4la em projeto social, quase todos mundo imagina algo idealizado por governo. Porém, na grande maioria das vezes, o desejo de realizar algo para a sociedade, nasce dentro da própria. Exatamente assim nasceu em 2022 o Projeto Social Portelinha. A comunidade que fica na estrada sentido a distrito de Dom Lara, ainda luta por conquistas básicas de dignidade. Mas, ainda assim, foi capaz de criar um trabalho voltado para às crianças. Um time de futebol que se transformou numa oportunidade para a garotada. Apesar das dificuldades, estão sempre competindo nos principais torneios regionais, inclusive com alguns talentos ganhando oportunidades de testes em clubes como o Atlético. O projeto necessita constantemente de patrocínio e apoio. Na pessoa do Douglas Sacramento, parabenizo a todos que colaboram para o sucesso do projeto.

6°) São Ziquita:

Como já dissemos por várias vezes, Caratinga sempre foi um enorme celeiro de talentos. Nos anos 70, um caratinguense virou ídolo no futebol paranaense por ter marcado 04 gols num clássico, vestindo a camisa rubro negra do Atlético paranaense. Reverenciado por todas às gerações de torcedores do furacão ainda hoje nas arquibancadas, quando o jogo tá difícil, a torcida canta “chama o Ziquita”. Em 2014. Na inauguração da Arena da baixada, o clube fez uma bela homenagem a ele, no estádio lotado. Ziquita, filho de dona Filinha e sô Baiano borracheiro, filho de Caratinga, começou no Esplanada e chegou a fazer carreira internacional. Atualmente, reside em Governador Valadares. Onde também fez história com a camisa do Democrata. Essa homenagem a ele no Paraná, também foi destaque aqui nas páginas do Diário em 2014.

7°) Jones Carioca:

Nossa fábrica de talentos seguiu fazendo história. Às páginas do DC, também viram surgir e noticiaram o nascimento de Jones. Filho de Caratinga, oriundo do Bairro Dr. Eduardo, vimos o menino jogar categorias de base em nossa cidade. Seguiu para o Ipatinga, depois Cruzeiro, indo na sequência para o Bonsucesso no RJ. O destaque no campeonato carioca, chamou atenção do baixinho Romário que o levou para o América onde recebeu do baixinho o apelido de Jones Carioca. Novamente se destacou, chamando atenção de outros grandes clubes: Cruzeiro, Goiás, Bahia, Náutico, Avaí. Além de, Karabükspor da Turquia, e Giresunspor também clube turco. Atualmente aposentado aos 36 anos, mora em Natal RN, onde também atuou pelo ABC.

8°) Korion: Associação Korion de Desportos:

Em 17/12/2017 fez sucesso onde realizou um exame de faixa com a presença do Grão Mestre Chang Seon Lim, juntamente com o Grão Mestre Marcelino Soares Barros, e o introdutor do Tae Kwon-Do na cidade de Caratinga, Mestre Ildeu Guimarães, exame este realizdo no campo Caratinga, contando com cerca 350 alunos dos núcleos da Korion tendo como Professores, Weliton Oliveira, Jobi Ferreira, Reginaldo Garcia, Thiago Franco e o Grão Mestre Marcelo Cardozo, onde essa foto foi compartilhada com o mundo todo. Países da Europa, Ásia e oriente médio curtiram as fotos, pois isso é algo que no Brasil não se tem registro de tantos alunos em um único exame de faixa e com isso chamou a atenção de muitos, e assim a Korion Mostra sua força ao longo dos anos.

9°) Rodrigo Ribeiro:

O voleibol também é um das principais modalidades destacadas ao longo dessas três décadas do jornal. Nesse período, um caratinguense elevou o nome da cidade e região como poucos. Atualmente levantador do Sada Cruzeiro, um dos clubes mais vitoriosos do mundo. Rodrigo Ribeiro é indiscutivelmente o maior nome do voleibol, nascido na região. Nenhum outro jogador jogou em tantos clubes importantes, e disputou tantas edições da Super Liga, a principal competição do vôlei no Brasil: Minas, Joinville, Monte Claros, Juiz de Fora, Suzano, Corinthians e Cruzeiro, são algumas das camisas defendidas por Rodrigo. Nosso craque, atuou também na Europa, jogando no voleibol Búlgaro no Dínamo Bucaresti. Esses registros fazem parte da história do DC.

10°) Paredão:

Nascido em Caratinga, o goleiro Jeferson passou pelas categorias de base do Atlético-MG e hoje é destaque no Nordeste. Ele tem em seu currículo um feito memorável pelo CSA: ter eliminado da Copa do Brasil o Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Além disso, tem passagem pelo futebol paraibano onde conseguiu ser ídolo nos rivais Treze e Campinense. Sua história, também teve destaque nas páginas do DC e tanto nos orgulha.

11°) América Vôlei:

Em 2016, tive o privilégio de ser convidado para assumir o cargo de diretor de Esporte do América Futebol Clube. Meu maior orgulho, foi ter tido a iniciativa de criar o projeto América Vôlei. Tudo começou com a ideia de dar oportunidade a um time de garotas que não tinham onde treinar. Com a orientação de profissionais como Clayton Rocha, professor Vagner Maciel, Josias Alves da USIPA, e principalmente a chegada do técnico Gilson Bispo, o projeto se transformou em referência no estado. Chegando a ter 298 alunos, projeto social através de lei de incentivo ICMS. Mesmo com o fim do projeto em 2022, outros surgiram na esteira do sucesso do América Vôlei. Alguns dos garotos, se profissionalizaram atuam em São Paulo e sul do país.

12°) O Atletismo em pauta:

No decorrer de sua história, o Diário de Caratinga registrou um momento de auge do nosso atletismo. Uma geração de alto nível que representou a cidade nas principais provas do Brasil e até internacionalmente: Rafael Tobias, Sr. Antônio, Evaristo Hoste, Nivalda Tonieto e Amauri, foram destaques por onde passaram e marcaram uma época dourada do nosso atletismo.

13°) Copa Menino Maluquinho:

Quando assumi a Liga Caratinguense de Desportos em março de 2022, um dos projetos era recuperar uma ideia do governo do ex-prefeito Marco Antônio, e ampliar para outras modalidades além do futsal. Assim, através da LCD, em 2023, promovemos a 1° Copa Menino Maluquinho de futsal e voleibol. A cidade ficou super movimentada com delegações de várias cidades de diferentes regiões de Minas. Somando atletas e comissões técnicas, Caratinga recebeu cerca de 1.100 visitantes.

14°) Copa da Amizade:

A Copa da Amizade de Futsal deu início no ano de 2015, com intuito de agregar ao nosso calendário desportivo, criamos um “segundo jogos estudantis”. Com a organização e perfeccionismo da recém formada no ensino médio: Marina Pires, o profissionalismo e brilhantismo de um dos maiores treinadores de futsal da cidade: Professor David Tallert e de um dos maiores e melhores árbitros da cidade de Caratinga: Webert Correia “Beto”. A Copa da Amizade contou naquele ano somente com equipes da microrregião de Caratinga, como: Inhapim, Bom Jesus, São Sebastião do Anta e Escolas Estaduais da cidade.Com o passar dos anos foi se tornando o evento de futsal mais procurado da região, e nas últimas duas edições, o nível de competitividade e emoção vem aumentando, assim como a responsabilidade administrar o torneio. A Copa da Amizade ganhou mais visibilidade e também cresceu o número de participação. Em 2025, a promessa é que seja a maior da história.

15°) ADIM:

Buscando uma maior participação junto à comunidade, o Projeto “ADIM/Escolinha de Futebol”, idealizado por Wagner José Grosse, teve seu início em 08 de junho 2009. Procura-se com este projeto fomentar a prática esportiva através da estrutura existente no Estádio Municipal Dário Grossi, contribuindo para a construção da cidadania, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes da comunidade.

Para isso, a ADIM/Escolinha de Futebol vem oferecendo esporte às crianças e adolescentes de Imbé de Minas. Atualmente, na modalidade de futebol, encontra-se em funcionamento o programa da Escola de Futebol de Campo nas categorias Fraldinha (07 a 09 anos), Dente de Leite (10 a 11 anos), Mirim (12 a 13 anos) e Infantil (14 a 15 anos), ou seja, com atletas de 07 à 15 anos, os quais vêm atendendo aproximadamente 65 (sessenta e cinco) crianças/adolescentes.

16°) Cettatic: Associação Desportiva Cettatic Sportss

O (a) Cettatic é um projeto esportivo criado em 2014 e tudo nasceu do sonho de Clayton Lopes, caratinguense que fez história como atleta e desde muito cedo já militava na área de treinador. Academia 1 passo de futsal, tudo começou nos anos 09 e a partir daí, Clayton veem se consolidando no mercado como uma referência em formação de atletas de futebol.

O Cettatic atualmente acumula mais de 50 títulos entre futebol, futsal e fut7 em variadas categorias, não tem na região quem mais participa de competições.

Hoje tem sua associação devidamente regularizada e vigente para capitar recursos, assim entrando definitivamente no mercado como projeto esportivo não só de sucesso social, mas também de resultados desportivos.

17°) Beto:

Nossa futebol regional é recheado de grandes personagens dentro e fora de campo: Craques, dirigentes, torcedores folclóricos, árbitros, narradores, repórteres, e times que marcaram época. Alguns conseguiram ir além, e fizeram sucesso em diferentes situações. Webert Corrêa indiscutivelmente é um desses personagens. Como zagueiro foi um dos melhores de sua geração, seu espírito de liderança, lhe deu a braçadeira de capitão do ótimo time do Santa Rita no Campeonato Mineiro de juniores em 1994. Pendurando as chuteiras ainda jovem, foi para arbitragem também demonstrando competência com homem do apito. Sempre em busca de conquistas, se lançou como técnico. Nos últimos 30 anos, ninguém ganhou mais títulos do Campeonato Regional da LCD que ele: Santa Cruz, Limoeiro, Entre Folhas, Vermelhense e Esplanada.

18°) Marco Toledo:

Campeão da Copa do Brasil, seleção brasileira, 1° lugar no ranking em 2022 em sua categoria. O garoto que cresceu lutando e vencendo os desafios do Taekwondo, atravessou o oceano e representou o Brasil na Tunísia. Ganhou bolsa de estudos em um dos maiores centros esportivos do Brasil no interior paulista. Marcos foi inúmeras vezes notícia de sucesso nas páginas do Diário.

19°) Beira Rio (Campo do Bairro):

Um dos estádios mais importantes da história do nosso futebol não existe mais. A grande enchente de 2003 destruiu parcialmente o estádio Beira Rio, palco de grandes decisões e campo do glorioso Bairro das Graças Futebol Clube. Muitas promessas de recuperação foram feitas por várias gestões passadas. Infelizmente para o futebol regional nenhuma das promessas foram cumpridas. No local, existe hoje uma central de tratamento de esgoto da COPASA.

20°) Feliciano Miguel Abdala:

Outro palco que infelizmente também não existe mais, é o famoso Campo do América. Local de grandes jogos e muitas histórias vividas no futebol amador regional, depois de décadas como casa de um dos clubes mais vitoriosos da nossa região, todo o terreno onde estava localizado o campo, depois de uma disputa judicial, retornou a família Abdala. No local onde existia o estádio, hoje estão localizadas galpões e várias empresas a margem da BR 116.

21°) Edgar Martins:

O Esporte Clube Caratinga, o mais antigo da região, e o sexto de Minas Gerais, sempre foi um orgulho pra cidade, mesmo vivendo momentos de boas e más administrações. Porém, desde a chegada do jovem Edgar Martins como diretor em 2018. Agora em seu segundo mandato como presidente, tem vivido momento de pujança: Sanando dívidas antigas, reestruturando setores importantes. Reformas, ampliações, e construções como da Arena Dragão por exemplo, na minha humilde opinião, não é exagero dizer que Edgar Martins está sendo o melhor e mais competente presidente do clube nos últimos 30 anos.

22°) ASAFE:

“Melhor ajudar, que precisar ser ajudado” tendo essa frase como filosofia de vida, o empresário Istefam Gomes, juntou o útil ao agradável. A vontade de criar um time para os filhos jogarem, se transformou num belo projeto social que tem o esporte como ferramenta de transformação e inclusão. A ASAFE, atende com aulas de futsal e vôlei, mais de 150 crianças e adolescentes de Caratinga e região. Atualmente, parcerias com outras entidades tem feito esse número ser ampliado. Uma associação regulamentada, com reconhecimento de utilidade pública municipal e estadual, muito breve, reconhecimento federal. Sem dúvida, o nascimento da ASAFE, é um dos grandes acontecimentos em nossa sociedade nas últimas três décadas.

23°) Rodrigo Batalha:

Os talentos esportivos em nossa cidade muitas das vezes são garotos pródigos. No automobilismo não é diferente. Depois de muitos anos sem ter um nome de destaque, recentemente, conhecemos uma fera. Rodrigo Batalha Carvalho Filho tem apenas 11 anos de idade e pilota como gente grande. O caratinguense participou em 2024 da etapa da Copa Vale do Aço de Kart e campeão competindo somente com pilotos adultos.

Rodrigo pilota há quase dois anos e vem conquistando excelentes resultados.

24°) Lucas vôlei:

Voleibol sempre foi retratado nas páginas do Diário. Rodrigo Ribeiro é indiscutivelmente o grande nome da nossa história na modalidade. Mas, novos talentos tem surgido, fruto dos projetos sociais que começaram a aparecer, depois da iniciativa do América Vôlei, e ACIC vôlei. O Caratinguense Lucas é um desses nomes, levado pelo técnico Gilson Bispo para o Sul do país, se destacou em Blumenau SC, em 2024, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira Sub 19, que disputou o sul-americano, e torneio na França. Lucas é cria do vôlei da região, que vestiu a amarelinha da seleção.

25°) A volta da base:

A gestão que assumiu a LCD em 2022, tinha como um dos objetivos voltar a promover às competições nas categorias de base do nosso futebol. Afinal, só na base surgem novos talentos. Nós três anos de mandato foram realizados campeonatos sub 11,13,15 e 17 com participação de clubes de Caratinga e várias cidades da região. Sob a coordenação da ex diretora Marina Pires, às competições foram um enorme sucesso.

26°) Ídolos eternos na cidade:

Historicamente, Caratinga sempre recebeu grandes craques da história do futebol brasileiro e mundial. Verdade que nas décadas de 60,70 e 80 era mais comum. Mas, nos últimos trintas anos, também fomos visitados por eternos ídolos: Time máster do Flamengo, Atlético, para jogo de estrelas. Craques homenageados como: Reinaldo, Éder, Raul, Dirceu Lopes. Tive o privilégio de estar presente em todos esses momentos.

27°) Cidadão do Bem: Quando recebi a missão de idealizar um projeto social a ser desenvolvido numa parceria inédita entre Liga Caratinguense de Desportos, Polícia Militar MG, e Associação Korion de Desportos, não pensei duas vezes em aceitar. Menos de três meses depois da primeira aula na quadra do 62° Batalhão no bairro Aparecida, todas às nossas expectativas foram superadas, a participação da comunidade, a satisfação dos pais e familiares também veio antes do esperado. A parceria LCD, PMMG e Korion, tem funcionado exatamente porque cada um tem se esforçado para obter os melhores resultados: A Polícia Militar com sua história, sua tradição, seu peso institucional, além do espaço físico de ótima qualidade e seguro para a prática do Taekwondo. A Associação Korion, através do respeitadíssimo grão Mestre Marcelo Cardozo, que tem disponibilizado seu tempo e seus muitos conhecimentos da arte marcial para ensinar os pequenos alunos/atletas da comunidade Aparecida.

28°) Campo da Santa Cruz:

Morei no bairro Santa Cruz por duas décadas. Sempre ouvi dizer do sonho do maior bairro da cidade em ter seu campo de futebol. Afinal, o antigo, de formar legítima, deu lugar a uma escola estadual, com a promessa que a comunidade teria outro. Porém, passaram muitos anos, a cada eleição a promessa era requentada por candidatos que subiam o bairro em busca de votos. Porém, quando Ronaldo da Milla foi eleito vice prefeito na chapa do Dr. Welington, começou a trabalhar junto ao deputado Eros Biondini para que a obra fosse realizada. Por mais de uma vez, tive informações sobre a verba já depositada na conta da prefeitura. Às obras até iniciaram, mas, a passou de tartaruga, não existe data prevista para a conclusão. O estádio que já até recebeu nome, homenageando o saudoso amigo Léo Baião, ainda é só um sonho.

29°) Técnico Jordan:

Um dos meus ídolos na infância, quando eu ainda era só um menino jogando na escolinha do Esporte Clube Caratinga. Quando estava de férias do Cruzeiro onde jogou por anos, estava sempre mantendo a forma dando uma corrida em torno do campo Caratinga. Ficávamos maravilhados em ter um jogador do Cruzeiro, que nasceu em nossa cidade. Depois da carreira vitoriosa em campo, fez educação física, é se tornou técnico da base no Tombense por muitos anos. Comandou diversos clubes no interior de Minas e outros estados pelo Brasil. Em 2006 foi contratado pela seleção africana de Guiné Equatorial, para substituir Enrique “Quique” Setién, ex-jogador e técnico do Barcelona. Jordan de Freitas, comandou a seleção nas eliminatórias da Copa das nações africanas. Voltou ao Brasil e continuou sua carreira de sucesso.

30°) Saudade dos amigos:

Finalizando os trintas destaques de nossa coluna especial, como não lembrar dos amigos de imprensa que dedicaram uma vida ao nosso esporte, principalmente ao futebol amador. Tive o privilégio de trabalhar com a maioria deles. Deixaram um legado maravilhoso e muitas histórias pra gente recordar e contar para nossos filhos e netos. A imprensa esportiva precisa muito agradecer a memória desses ícones que nos deixaram nos últimos 30 anos: Nailton Gomes, Eurico Gade, Jota Baranda, Élio do Carmo, Gino Beltrão, Nelson Souza, Léo Baião.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]