Diamantina e Tiradentes estão no ranking dos melhores destinos do Brasil

A cidade de Diamantina, localizada no Vale do Jequitinhonha, é um dos tesouros de Minas Gerais. Considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1999, por sua arquitetura conservada e suas atrações culturais e naturais, o município está em terceiro lugar no Prêmio Melhores Destinos de 2022. Já Tiradentes, situada no Campo das Vertentes, ficou em nono lugar na preferência do público que avaliou aspectos como custo-benefício, atrações, receptividade/simpatia, gastronomia e segurança.

No portal Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, as atrações mais buscadas em Diamantina, em ordem decrescente, são: a Cachoeira da Sentinela, o Caminho dos Escravos, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, o Teatro Santa Isabel, a Casa de Juscelino Kubitschek, a Gruta do Salitre, o Parque Estadual do Biribiri, as Ruinas do Casarão, a Casa da Gloria e a Igreja São Francisco de Assis.

Outro atrativo é a Vesperata, um concerto noturno, feito a céu aberto, com direito a bandas de músicas que se apresentam nas sacadas dos casarões coloniais, na Rua da Quitanda, no centro histórico de Diamantina.

A segunda cidade mineira a ficar no top 10 deste ranking foi a cidade de Tiradentes. Nela estão importantes exemplos da arte barroca, com direito a obras do escultor Aleijadinho. O município também é rico em patrimônio histórico, expressões culturais e religiosas, natureza exuberante, além de ser polo de gastronomia.

Embora seja uma cidade cuja arquitetura remonta ao período colonial, Tiradentes não é uma cidade que vive apenas do passado. Ela preserva aspectos tradicionais, como as celebrações do Carnaval de rua e os rituais da Semana Santa, mas também é palco de diversos festivais de cinema, fotografia e gastronomia.

As atrações mais pesquisadas no portal Minas Gerais relacionadas a Tiradentes são: a Matriz de Santo Antônio, a Igreja de São Francisco de Paula, a Capela dos Passos, a Serra de São José, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o Museu de Santana, a Igreja Nossa Senhora das Mercês, o Santuário da Santíssima Trindade, o Chafariz de São Jose e o Museu Casa Padre Toledo.