Dia sem impostos: motorista passa mais de 18h na fila para abastecer em BH

Desde a madrugada desta quinta-feira (25/5), consumidores fazem fila para aproveitar o Dia Livre de Impostos em Belo Horizonte. No posto de combustíveis Pica Pau, na Avenida do Contorno, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH, um motorista encarou mais de 18 horas na fila para conseguir abastecer pagando R$ 4,05 no litro da gasolina.

Figurinha carimbada nas ações do dia sem imposto, o consultor financeiro Paulo Nogueira, de 50 anos, chegou às 15h de ontem para garantir o primeiro lugar na fila. Segundo ele, a iniciativa vai muito além de uma economia para o bolso, é um protesto contra a alta tributação contada no país. “Participo todos os anos; ano passado fiquei quase 30 horas na fila”, conta. Como mora perto do posto, ele não precisa dormir no carro para garantir seu lugar, mas diz que não mediria esforços se fosse necessário.

Em um dia comum, com os impostos, o litro da gasolina comum é vendido normalmente a R$ 4,87. Nesta quinta-feira (25/5), o combustível é vendido a R$ 3,77. O desconto, porém, é oferecido somente para o pagamento em dinheiro. Os motoristas que fizeram o esforço e chegaram cedo começaram a receber as senhas a partir das 8h.

Fonte: Estado de Minas