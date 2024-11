Dia Nacional do Doador de Sangue: Um ato de solidariedade e amor à vida

Hemominas celebra a data com homenagem aos doadores regulares e ações para reforçar estoques antes das festas de fim de ano

DA REDAÇÃO – Nesta segunda-feira, 25 de novembro, foi celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Criada há 60 anos, a data reflete uma estratégia importante: este é um período que antecede férias, festas de fim de ano e o carnaval, ocasiões em que a demanda por transfusões aumenta, mas as doações diminuem.

Para marcar a data, a Fundação Hemominas, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), promove uma série de ações de incentivo à doação de sangue e também homenageia os doadores regulares que, com seu ato de solidariedade, salvam inúmeras vidas.

Histórias que inspiram

Exemplos como o de Luiz Márcio, de 54 anos, mostram a força transformadora da doação. Na última sexta-feira (22/11), ele alcançou a marca de 150 doações de plaquetas e foi agraciado com o diploma Diamante Vermelho, a maior honraria concedida pela Hemominas. Luiz começou a doar ainda no serviço militar e transformou o gesto em um compromisso de vida.

“Há 20 anos, fui convidado a me tornar doador de plaquetas, e desde então venho regularmente, porque sei que muitas pessoas dependem disso. Doar não me faz mal, pelo contrário, me enche de satisfação por poder ajudar o próximo. Cada vez que venho, é com o maior prazer”, afirma.

Sua dedicação inspirou Jefersson Weingarten de Mattos que, aos 38 anos, fez sua primeira doação de plaquetas motivado pelo amigo.

“É um ato de amor e muito gratificante. Convido todos a seguirem esse exemplo e ajudar quem precisa”, destaca Jefersson.

Excelência da Hemominas

A Hemominas recebeu neste ano a quarta recertificação do programa de Acreditação da AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) e ABHH (Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular).

A certificação no programa evidencia a qualidade dos processos e a responsabilidade da instituição com o cidadão que necessita dos serviços transfusionais.

Para Júnia Cioffi, presidente da Hemominas, a recertificação é o reconhecimento do bom trabalho e do compromisso institucional com a excelência. “Essa conquista evidencia a nossa trajetória de respeito com o cidadão garantindo sangue de qualidade”, conclui a presidente.

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, ressalta que a utilização da Técnica de Inativação de Patógenos (TRP) garante que o sangue coletado seja o mais seguro possível, inativando agentes infecciosos como coronavírus, dengue, zika, chikungunya e malária.

“Esse procedimento protege os receptores e amplia a vida útil das plaquetas, permitindo um melhor aproveitamento dos estoques. Minas Gerais pode se orgulhar de possuir o sangue mais seguro do país, graças aos processos adotados pela Hemominas”, ressalta Baccheretti.

“Ficamos tranquilos ao saber que esse ato de amor que é doar sangue é tratado da melhor maneira possível, levando um produto de qualidade superior àqueles que tanto precisam”, salienta o secretário.

Em julho deste ano, o Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (Cetebio), que fica em Lagoa Santa, também recebeu a acreditação da AABB e ABHH do Banco de Células, evidenciando o grau de qualidade e segurança do serviço.

Homenagens

A Fundação Hemominas realiza anualmente uma solenidade para homenagear doadores que fizeram da solidariedade um compromisso. Este ano, o evento vai acontecer em Pouso Alegre, no dia 28/11.

As certificações são entregues de acordo com o número de doações e são divididas em sete categorias: Azul, Bronze, Prata, Ouro, Diamante, Diamante Lilás e Diamante Vermelho.

A presidente Júnia Cioffi reforça a importância da doação: “Doar sangue é doar vida. É fazer o bem a alguém que você, provavelmente, nunca conhecerá. Esse gesto é um exemplo de solidariedade e amor ao próximo”, ratifica.

Como doar

A doação de sangue é rápida e segura. Para saber mais sobre os critérios e restrições, acesse o site da Hemominas: www.hemominas.mg.gov.br.

“Neste Dia Nacional do Doador de Sangue, o convite é claro: faça parte dessa corrente do bem!”, convoca o Hemominas.

Por Jornalismo SES-MG