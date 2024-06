Polícia Militar de Meio Ambiente realiza palestra para crianças do CRAS

SANTA RITA DE MINAS – O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho desde 1974. A data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas durante a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972. A escolha do dia visa conscientizar a população global sobre a importância da preservação ambiental e promover ações em prol da sustentabilidade.

O tema deste ano tem como foco principal a restauração de terras, desertificação e resiliência à seca.

Dados da ONU mostram que 40% das terras do planeta estão degradadas, afetando diretamente metade da população mundial e ameaçando cerca de metade do PIB global (US$ 44 trilhões). A entidade também destaca que o número e a duração das secas aumentaram em 29% desde 2000.

Para refletir sobre o assunto, o sargento Edil explica que a Polícia Militar de Minas Gerais, através do Batalhão de Meio Ambiente, vem desencadeando ações principalmente na semana, onde se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, e por isso esteve no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Santa Rita de Minas, para levar uma mensagem para as crianças que fazem parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.

TEMA E CONSCIENTIZAÇÃO

O tema de 2024 é acelerar a restauração da terra, a resiliência à seca e progresso da desertificação. “Precisamos refletir em relação a isso, restauração da terra é retornar à condição original, principalmente devido aos estragos que a humanidade vem fazendo e fez ao longo dos últimos anos, precisamos lutar para restaurar a condição da nossa terra e também a resiliência, a resistência mesmo à seca, e o progresso da desertificação, que tem acontecido em muitos lugares do nosso planeta, devido principalmente ao desmatamento e a muitas coisas relacionadas a isso”, explicou Edil.

O sargento da PM de Meio Ambiente destacou que conversou com as crianças principalmente a respeito do que diz a constituição do país, onde fala que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum, do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade, o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. “Isso quer dizer que não somente nós que trabalhamos exclusivamente com a preservação do nosso meio ambiente, mas é dever de todos nós. Foi repassado às crianças a importância de se juntarem a nós na defesa do meio ambiente”.

Sobre a conscientização, o sargento Edil citou que os antigos lixões que eram lugares abertos onde as prefeituras das cidades jogavam o lixo ali sem qualquer tipo de tratamento, estão praticamente escassos, porque as pessoas começaram a conscientizar que o descarte irregular do lixo provoca poluição e danos a todos. “Hoje em dia temos aí os aterros sanitários, que são locais apropriados para o descarte de lixo, mas infelizmente temos que falar também que nós temos muitas pessoas inconscientes à preservação do meio ambiente, e acabam muitas vezes descartando lixo, entulhos em lugares inapropriados. O plástico jogado no meio ambiente demora cerca de 100 anos para retornar a ser uma matéria orgânica, o vidro demora um milhão de anos”, concluiu o sargento.

Maria Clara Medeiros Ribeiro de 11 anos disse que com a palestra aprender a importância de não jogar lixo na rua, preservar a natureza e cuidar bem de todas as árvores, nascentes e rios.

Vitória Cássia Paula Souza, 12 anos também aprendeu uma lição. “Aprendi que não podemos jogar lixo na rua para gente cuidar bem do nosso meio ambiente, não cortar as árvores e não ficar poluindo”.

Rojânia Bordone, da secretaria de Meio Ambiente, disse que a conscientização é um trabalho que acontece constante com o público. “A gente vem mesmo reforçar o trabalho feito e trazer informação e um parceria muito ativa com a polícia ambiental, acho que a gente vem ampliar conhecimento de tudo que é necessário para preservamos o meio ambiente para que tenhamos qualidade de vida”.

Maria Jacinta Dias Medeiros, secretária de Ação e Desenvolvimento Social, explicou que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é um trabalho ofertado através de Centro de Referência de Assistência Social. “Ele vem justamente para trazer essas crianças que a gente tem que trabalhar contextos sociais. A gente oferece para as crianças da nossa comunidade um serviço que vai prepara-las para essa vida em sociedade. Essa parceria com a secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Militar Ambiental é muito importante, porque já faz parte de um planejamento de trabalho e execução. Trabalhar o meio ambiente, a sustentabilidade é um fator que está muito atual, existe essa necessidade de ensinar para nossas crianças a cuidar do meio ambiente”, finalizou Maria Medeiros.