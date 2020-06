Polícia Militar Ambiental promove ações de conscientização

CARATINGA – Desde 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) e diversas outras entidades promovem ações de conscientização no Dia Mundial do Meio Ambiente – 5 de junho. O tema escolhido para marcar a data em 2020 é a biodiversidade.

A Polícia Militar Ambiental de Caratinga, aproveitou o dia para reforçar a conscientização sobre a importância da preservação. Na oportunidade foi anunciada a criação da Arpromamb (Associação Regional de Proteção ao Meio Ambiente do Vale do Rio Doce), para ajudar na conscientização e preservação.

O cabo Edil, da PM Ambiental, explicou que devido a pandemia do coronavírus, não está sendo possível atuar com palestras, então o trabalho está sendo feito com patrulhamento da zona rural, e visita à propriedades, mantendo o distanciamento social. “Estamos aqui para conclamar à população para que possamos ter um pouco mais de consciência em relação ao nosso meio ambiente, estamos vendo dia após dia muita devastação, muitos crimes ambientais, muitas denúncias, e tudo isso devido ao desmatamento desenfreado, ao crime que tem migrado muito para a zona rural”, disse o militar, ressaltando que o trabalho de prevenção e repressão aos crimes ambientais está sendo realizado.

PERÍODO DA SECA

Entre os meses de junho a outubro, as ações da PM Ambiental são intensificadas devido ao período de estiagem, quando acontecem as queimadas. “Estamos iniciando o período de seca, e pedimos aos proprietários rurais que no momento de fazer uma limpeza, avalie bem o uso do fogo. Existem formas de acordo com a legislação ambiental de se usar o fogo, fazer uma queimada em determinada propriedade rural”.

Cabo Edil explicou que todo cidadão que quiser fazer uma denúncia à Polícia Militar de Meio Ambiente pode estar discando 181.

ASSOCIAÇÃO

Arilson Furtado de Miranda, vice-presidente da Arpromamb, disse que houve a necessidade de criar uma associação voltada para as atividades de proteção e desenvolvimento sustentável do meio ambiente. “Ela nasceu em parceria com o ministério público e a Polícia Militar do Meio Ambiente. Nela estão inseridos diversos representantes, tanto da sociedade civil, quanto do Ministério Público e também das forças policiais que são responsáveis diretamente pela fiscalização do meio ambiente. Nesse primeiro momento a função da associação é voltada para educação ambiental e desenvolvimento de projetos que venham beneficiar o meio ambiente e promover de forma econômica o desenvolvimento da região”, explicou Arilson.