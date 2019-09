Campanha com a temática “Todos pela Vida” é desenvolvida por meio de sessão de terapia gratuita, palestras e capacitações aos professores

CARATINGA- Todos os anos inúmeros suicídios são registrados no Brasil e no mundo. Em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), desenvolveu a Campanha Setembro Amarelo, realizada nacionalmente desde então, que tem como objetivo prevenir o suicídio. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

Neste período, são promovidos eventos que abrem espaço para debates sobre o assunto, a fim de conscientizar a população acerca da importância de serem adotadas medidas de prevenção e combate ao suicídio.

Caratinga defende esta causa. No município, a temática adotada é “Todos pela Vida”. O tema foi escolhido pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde com a proposta de evitar a palavra suicídio, conforme explica Milene Luppis – coordenadora de Promoção à Saúde. “Por mais que o mês seja voltado para a campanha de combate ao suicídio, estudos já mostraram que após campanhas de combate ao suicídio, dependendo da forma com que a campanha era conduzida o número de mortes por suicídio aumentavam. Dessa forma, adotamos uma medida estratégica que difere a forma de trabalhar o tema considerando que temos dois públicos alvos na campanha. Sendo um deles os orientadores, professores, e também alunos e pacientes.”

Na programação mensal, foram incluídas palestras e capacitações aos professores e orientadores. “O tema é abordado de forma a orientar quanto ao que evitar ao levarem os temas para a sala de aula, pois alguns exemplos podem ser sugestivos e apresentarem resultado reverso. E o número de suicídio entre adolescentes cresceu nos últimos anos”, explica Milene.

A campanha teve início ontem, com uma parceria entre a Secretaria de Saúde e o terapeuta Rondinelle Brum, facilitador da técnica “Barras de Access”, criada pela empresa americana Access Consciousness e que é desenvolvida atualmente em 170 países. O evento foi realizado na Praça Cesário Alvim, de 8h às 17h. O público foi convidado a experimentar uma sessão gratuita.

De acordo com Rondinelle, a técnica permite trabalhar o desbloqueio de crenças limitantes e diversos padrões comportamentais que podem estar relacionados à depressão, doenças físicas, emocionais e até mesmo ao suicídio. “A barra de Access consiste em 32 pontos mapeados na cabeça, onde estão armazenados energicamente todas as experiências que muitas vezes deixaram um trauma, uma energia que ficou paralisada e o que se faz nessa técnica muito simples, com toques suaves, gentis, é a liberação dessa energia como, ao exemplo de um computador: quando está muito carregado, com arquivos que já nem se usa mais e a máquina começa a travar. Nós passamos como que um ‘antivírus’ com esses suaves toques e essa energia vai se dissipando, dando mais espaço, expandindo a consciência para que se possa fazer mais escolhas”.

Conforme Rondinelle, são inúmeros os benefícios da técnica pode oferecer. “Não podemos calcular quais os resultados que as barras podem nos oferecer, porque sabemos que toda experiência gera em si um a energia. Temos relatos de muitas curas, inclusive, é lógico que nós não prometemos, nós só simplesmente oferecemos e as pessoas experimentam uma paz muito grande, tranquilidade, atenção, porque existe a diminuição da atividade cerebral, então as ondas cerebrais ficam bem brandas. De modo muito especial, elas têm uma eficácia muito grande em relação às pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, numa infinidade de outras possibilidades”.

Marinalva Soares, que também é terapeuta, acrescentou que a terapia que tem se difundido em Caratinga, permite que a pessoa pratique o autoconhecimento. “É uma terapia muito bacana, são toques, pontos na cabeça, capazes de mudar a vida da pessoa. Esses toques liberam através de ondas eletromagnéticas, pontos que ficaram estagnados, que trazem limitação para as pessoas. Após um a sessão a pessoa se sente mais forte, o objetivo maior dessa terapia é trazer o autoconhecimento, a pessoa tem muito mais capacidade de gerir seus conflitos, entender o momento que estão passando”.

E quem experimentou as técnicas se declarou satisfeito com os resultados. Graziano da Silva Barbosa, que é motorista de ônibus, fez sua avaliação. “Muito bom, a gente sai muito relaxado, tira a más energias. Valeu muito a pena. Nós que trabalhamos com o público, isso mexe muito com a gente, temos que procurar ter mais calma, tranquilidade e isso ajuda a relaxar, tira o estresse”.

A enfermeira Sandra Rosa também participou e gostou dos resultados. “Entramos com um pouco de receio, mas no final acabamos dando uma relaxada. Aquele estresse que chegamos vai amenizando, vai ficando mais leve e suave. Toda ajuda é bem-vinda, ainda mais nós que estamos vivendo essa pressão do tempo, vida corrida, isso nos tira muito a paz, o sossego. Muitas pessoas estão vivendo essa experiência ruim, então é uma oportunidade que temos de fazer uma cura interior”.

A Campanha do Setembro Amarelo será encerra no dia 27, com uma grande mobilização na Praça da Estação, para uma passeata.