Apae de Caratinga promove ação na Praça Cesário Alvim

CARATINGA– A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga realizou na quarta-feira (2), uma importante ação na Praça Cesário Alvim, em alusão ao “Dia Mundial de Conscientização do Autismo”. A data tem como objetivo promover a conscientização sobre o autismo e a importância da inclusão das pessoas no espectro autista na sociedade.

A campanha deste ano, com o tema “Informação gera empatia, empatia gera respeito!”, busca fortalecer a mensagem de que a troca de informações sobre o transtorno é essencial para fomentar o respeito e a empatia nas relações sociais. A ideia é sensibilizar a população sobre as realidades e os desafios enfrentados pelas pessoas com autismo, além de promover um ambiente mais inclusivo.

Em entrevista ao DIÁRIO, Luis Henrique Bitencourt, presidente da Apae, expressou a importância do apoio da comunidade e da conscientização sobre o autismo. “O mundo inteiro sensibilizado com a causa, mostrando, dando conhecimento dos nossos assistidos e mostrando a empatia, o conhecimento. A gente busca o respeito pelas diferenças. Nós agradecemos a presença de todos aqui, pais, os funcionários da APAE, a presença do município de Caratinga, também do doutor Leonardo, representando o prefeito. Agradeço a cada parceria que nós temos, a cada contribuinte que nos permite fazer esse trabalho tão bonito”.

O presidente também ressaltou a importância do Centro Estruturado de Autismo, localizado na Rua Raul Soares, que oferece atendimento especializado para os assistidos, com uma equipe médica multidisciplinar composta por profissionais como dentistas, fonoaudiólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, neuropediatras, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e pedagogos. Ele ainda destacou o novo projeto “Cuidando de quem Cuida”, da Secretaria Municipal de Saúde, que oferece atendimento psicológico e psiquiátrico para os pais dos assistidos. “As mães estão adorando esse tratamento”, afirmou.

Leonardo Condé, secretário de Saúde de Caratinga, também participou da ação e fez um discurso que reforçou o compromisso da Prefeitura com a causa. “Informação gera empatia e empatia gera respeito. Muito importante levar à nossa população informações sobre esse tema, pois só dessa forma teremos uma inclusão verdadeira na nossa cidade. A Prefeitura de Caratinga reafirma o seu compromisso com a Apae de cada vez mais fortalecer nossa parceria e com isso atender melhor aos assistidos. Parabenizamos a Apae pelo excelente trabalho realizado”.

A ação na Praça Cesário Alvim contou com a participação de pais, funcionários da Apae, autoridades locais e a comunidade, todos engajados em promover o entendimento e o respeito às pessoas com autismo. O evento também serviu como uma plataforma para divulgar os serviços da Apae e os avanços conquistados na cidade em termos de atendimento especializado.