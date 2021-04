Dia Mundial da Saúde alerta para a Dengue

Caratinga está num risco médio para surto ou epidemia da doença

CARATINGA- Nesta quarta-feira (7) foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. E para celebrar a data, a equipe do Departamento de Promoção à Saúde escolheu um tema para abordar junto à população: os cuidados necessários para evitar a dengue.

Para isso, a equipe do Departamento de Epidemiologia e Estatística realizou uma blitz educativa em frente à Praça da Estação. De acordo com Luis Henrique Bitencourt, superintendente de Vigilância em Saúde, o objetivo é incentivar a população a ter os cuidados necessários. “Para evitar o mosquito Aedes aegypti, que causa a Dengue, Zika e Chikungunya e mostrar a nossa equipe que faz essa manutenção diária para levar nossas residências e quintais de larvas e mosquitos da dengue”.

Ele reforça que o alerta é para que a população, diante da pandemia, não se esqueça de manter os cuidados para evitar, também, as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. “Estamos muito preocupados com a covid, mas interessante mostrar que nosso trabalho não parou, continuamos ações de combate. E temos que mostrar para a população que mesmo com a pandemia, não podemos deixar de lado o tratamento das residências com retirada de entulhos, evitar água parada e liberar para nossos agentes entrarem nas casas”.

Luis Henrique ainda falou sobre os Levantamentos Rápidos de Índices para Aedes aegypti realizados no ano de 2021 em Caratinga. “Este ano já foram feitos dois, o primeiro deu 2,3 e agora 3,6. Estamos num risco médio e esse resultado é o melhor nos últimos cinco anos. Temos feito o trabalho de casa, nossa equipe tem trabalho bastante, motivada e querendo solucionar a situação de zerar a dengue em Caratinga. Contamos com a ajuda da população”, finaliza.