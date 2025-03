Um alerta contra a violência de gênero e o feminicídio

EDITORIAL

Dia Internacional da Mulher

Neste Dia Internacional da Mulher, o DIÁRIO gostaria de trazer à tona histórias de celebração, de conquistas, de vitórias, e de mulheres que, com sua coragem e determinação, continuam a transformar a sociedade. Sonhamos em realizar entrevistas leves e otimistas, como reflexo da importância e do protagonismo feminino no mundo. No entanto, ao olharmos para o contexto atual, somos confrontados com uma realidade dolorosa e alarmante: a violência de gênero.

Em meio a tantas lutas e conquistas das mulheres, ainda enfrentamos números alarmantes de violência doméstica e feminicídio. São histórias de mulheres que, ao invés de serem celebradas, são vítimas da brutalidade de uma sociedade que ainda precisa evoluir no respeito aos direitos e à dignidade das mulheres. E é diante desse cenário que, neste ano, decidimos tomar um rumo diferente.

Optamos por trazer à tona entrevistas e reflexões que abordam temas cruciais como a violência doméstica e o feminicídio, para conscientizar nossa comunidade sobre a urgência de um combate real e efetivo a essas práticas desumanas. Queremos que a sociedade, como um todo, compreenda que a luta pela igualdade de gênero não é apenas uma questão de celebração, mas de ação. O respeito à mulher, a garantia de sua segurança e a valorização de seus direitos devem ser prioridades.

Que este Dia Internacional da Mulher seja, portanto, um convite à reflexão. Um convite para todos nós, enquanto sociedade, olharmos mais de perto a realidade das mulheres ao nosso redor e, principalmente, agirmos para mudar essa triste realidade. Que possamos, de fato, celebrar o protagonismo feminino não apenas no papel, mas na prática cotidiana, com respeito, dignidade e justiça.

DIÁRIO DE CARATINGA – Pela conscientização e pela mudança.