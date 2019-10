Dia do Surdo é comemorado na Escola Estadual Sinfrônio Fernandes

CARATINGA- Entre os dias 16 e 27 de setembro, a Escola Estadual Sinfrônio Fernandes realizou uma série de programações especiais em comemoração ao Dia do Surdo. “Nossa escola é considerada inclusiva, temos nossa sala de recursos, onde além de alunos da escola, atendemos também alunos de outras escolas”, frisa a diretoria.

A Escola Sinfrônio Fernandes recebeu nos últimos anos muitos alunos com necessidades especiais, dentre eles, dois com deficiência auditiva, que contam com intérpretes de Libras. O projeto é uma idealização das intérpretes Tatiene e Maíra com parceria com a Pub Janaína.

No dia 16 de setembro teve início um minicurso, onde todos os alunos aprenderam nas aulas de Literatura noções sobre Libras. “Nosso objetivo é que nossos alunos se sintam verdadeiramente incluídos e isto faz toda diferença. Aconteceram oficinas com jogos e brincadeiras envolvendo a língua de sinais. O projeto também contou com a participação das estagiárias do curso de Libras da Unec (Centro Universitário de Caratinga). Tivemos a oportunidade de observar o quanto este trabalho faz diferença na vida dos alunos, o quanto os surdos se sentiram protagonistas durante a semana, e todos da escola aprenderam não só alguns sinais mas o valor do respeito a diferença”, finaliza.