Prefeitura de Caratinga transfere ponto facultativo para 14 de novembro

CARATINGA – O Dia do Servidor Público no Brasil é comemorado em 28 de outubro. A data não é feriado nacional, mas estados e municípios costumam dar ponto facultativo para funcionários e suspender o atendimento nas repartições públicas, exceto as que desempenham atividades essenciais.

Em 2022, alguns estados e municípios levaram em conta o fato de que a data cai na sexta-feira anterior ao dia em que será realizado o segundo turno (30) e anteciparam ou adiaram o ponto facultativo, evitando um “feriadão” no fim de semana do segundo turno, o que poderia aumentar o índice de abstenções na votação.

Em Minas Gerais, o estado adiou o dia do servidor público para segunda (31) e concedeu ponto facultativo na terça (1º), na véspera do Dia de Finados. Já o município de Caratinga transferiu o ponto facultativo para o dia 14 de novembro de 2022, véspera do feriado de Proclamação da República. Todos os Departamentos da Prefeitura funcionarão em expediente normal no dia 28 de outubro de 2022.