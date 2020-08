Dia do sacerdote

Agosto é o mês em que homenageamos os sacerdotes.

Tenho grande admiração e respeito pelos padres. Aprendi a amá-los desde criança em nossa casa e no convívio com as Irmãs no colégio do Carmo. Lembro-me bem do querido Monsenhor Rocha sob os cuidados de meu pai que zelava sua saúde, enquanto ele nos brindava com sua amizade, espiritualidade cheia de alegria. Padre Colombo deu à minha mãe assistência inteira quando ela precisou. Tive professores padres com os quais mantive sincera amizade pela vida inteira. Ainda tenho Monsenhor Raul que me acompanha, há mais de 50 anos, com seu amparo e suas orações.

São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes disse: “Se tiverem fé, verão o amor de Deus oculto no sacerdote, como a luz por trás da vidraça, como o vinho misturado na água.” Prosseguiu: “Se eu encontrasse um sacerdote e um anjo, saudaria o sacerdote antes de saudar o anjo.” O santo Vianney ainda falou sobre a importância do sacerdote que depois de algumas palavras, faz Jesus descer sobre o altar para ser nosso alimento de vida eterna.

Aos padres de Caratinga, quero cumprimentar com carinho, nomeando-os e ressaltando-lhes as qualidades mais preciosas.

Catedral de São João Batista

Padre Moacir Ramos Nogueira – pároco. Um homem empreendedor e zeloso. Assitencialista, preocupa-se em ajudar todas as entidades beneficentes.

Padre Agrimaldo José Teixeira – vigário. Inteligente, atencioso, acolhedor. É chanceler da Cúria.

Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus – Santuário de Adoração.

Padre Jésus Mateus de Oliveira – superior geral do Santuário. Tem grande zelo pela estrutura da casa e acolhe a todos com simpatia.

Padre Alejandro Gonzales – vigário. Comunicativo e grande espírito de acolhimento.

Padre Felice Vittorio Baggi – pároco. Já faz parte da história religiosa de Caratinga, pelo tempo de convívio e de trabalho incansável pelas causas de Deus aqui em nossa terra. Espiritualidade e amor ao próximo são suas características marcantes.

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Frei Henrique Siqueira do Carmo – pároco. Alegria e jovialidade cobrem sua alma e se refletem em todos que o acompanham.

Frei Geraldo Afonso – vigário. Além de desempenhar suas funções sacerdotais de todos os dias, ainda é excelente confessor. Sabe, com paciência, ouvir, apresentar caminhos e dialogar.

Convento São José

Frei Luciano Luiz da Costa – sacerdote alegre, extrovertido, confessor das Irmãs Gracianas.

Frei Ronan – Responsável, alegre, centrado. É formador e tem zelo imenso pelos noviciados.

Erimitério

Frei Jorge Jacinto Corrêa – Formador e Superior dos postulantes. Brincalhão e bom cozinheiro.

Frei Marlon Sávio dos Santos – superior do Erimitério – Muito sábio, seu comportamento comunica conhecimento. Sério ao decidir sobre as coisas da Igreja.

Frei Sebastião Leite Carneiro – Vigário do Erimitério – Carismático, conquista todas as almas para Deus. Ótimo confessor.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Padre Marlone Pedrosa – pároco. É o poeta da diocese e do Reino de Deus. Suas homilias são preciosas. Mesmo usando palavras simples, ao entendimento de todos, oferece significados sublimes que aquecem o coração. Espírito jovem e é assessor da catequese.

Padre Reginaldo Pires Amâncio – vigário. Administrador paroquial de Dom Lara. É um padre super inteligente e estudioso, sempre desejoso de se aprimorar.

Padre Humberto Boreli – padre emérito da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Exala o amor de Deus em todos os instantes. Ele é nossa jóia rara, nosso amigo de todas as horas. Seu grande desejo é ver todos na igreja sorvendo as maravilhas da comunhão. Sabe compreender e perdoar.

Paróquia Senhor Bom Jesus

Padre Marcondes Ferreira Santos – pároco. Atencioso e preocupado com o próximo. Nas dificuldades, oferece ajuda aos moradores de seu bairro, sem medir sacrifícios. Homilia sábia que toca a alma da gente.

Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário

Monsenhor Raul Motta de Oliveira – É o brilhante mais precioso de nossa diocese. Cada página da história da diocese e de Caratinga, tem seu nome e suas ações gravadas indelevelmente. Reflete o amor de Deus pelas criaturas e, com seu sorriso constante vindo da alma pura, atrai todo mundo ao redor de suas palavras e de sua presença de luz.

Padre Davi Gonçalves – ecônomo. Afetuoso com todos que o procuram. Inteligente, prestativo e alegre, é um anjo bom da diocese.

Padre José do Carmo Vieira – Reitor. Espiritualidade muito grande, seriedade no trato com todos e centrado nas questões da igreja.

Paróquia São Judas Tadeu

Padre Ademilson Tadeu Quirino – vigário. Mestre e doutor em Liturgia. Atencioso e amável, é presença que inspira.

Padre José Carlos de Oliveira – pároco. Muito estudioso e sábio. Suas homilias tecem belezas, encontrando sempre algo novo nas parábolas de Jesus.

Finalmente, o sacerdote que governa nossa igreja de Caratinga. Trata-se de Dom Emanuel Messias de Oliveira – Um bispo que governa com paz. A caridade é seu maior dom. Sabe olhar todos com os olhos de Cristo, olhos do verdadeiro Amor. Suas homilias transmitem o catecismo da Igreja mais argumentos ricos em conhecimento bíblico.

Peço a Deus abençoar esses sacerdotes de nossa cidade. Que lhes dê saúde, fortaleza, sabedoria e fé. Jesus disse a Pedro: “Tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja.” Com certeza são palavras ditas a todos os sacerdotes, pois são eles que edificam todos os dias a igreja de Cristo nas paróquias. Sem os padres, já teríamos esquecido o caminho da salvação. Eles são o outro Jesus a nos ouvir, atender e perdoar. Eles são o outro Cristo em nosso meio. Que mesmo diante de tantos trabalhos e preocupações, nossos padres consigam atender com carinho, mesmo as solicitações fora de hora. Que Deus os faça felizes!

Marilene Godinho