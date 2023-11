Dia do Rio: preservar e cuidar para garantir água em quantidade e qualidade

Com o objetivo de aumentar a disponibilidade hídrica, os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce aportam R$ 120 milhões para o desenvolvimento de iniciativas hidroambientais

CARATINGA – Fonte de água doce, os mananciais e rios são vitais para existência dos mais variados ecossistemas. Por isso, com o objetivo de alertar a população quanto os riscos da escassez de água e a importância das ações de conscientização, preservação e recuperação, foi instituído o Dia Nacional do Rio, comemorado em 24 de novembro.

O Brasil é um país com enorme área territorial e extensa rede hidrográfica. Somente na Bacia do Rio Doce, são 86.715 km2 de área, abrangendo 228 municípios nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O Rio Doce, principal curso d’água do território, percorre 879km desde sua nascente, em Ressaquinha/MG, até desaguar no mar, no povoado de Regência/ES.

Nesse sentido, os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce destinaram R$ 120 milhões para a iniciativa Rio Vivo, que promove ações de recuperação de nascentes, expansão do saneamento rural e redução da geração de sedimentos. O objetivo principal é garantir a água disponível em quantidade e qualidade, compatíveis com as necessidades da população, atendendo aos usos múltiplos de forma consciente e sustentável. Ao todo, 71 municípios foram contemplados e, até o momento, mais de 750 nascentes foram cercadas.

Há duas décadas, o CBH Doce atua em prol da recuperação e proteção das águas. “O Dia do Rio nos leva a refletir sobre o nosso papel no cuidado com as nossas águas, que são a essência da vida, sendo o rio a trilha que ela segue para chegar até nós. Portanto, renovamos o nosso compromisso com gestão responsável dos recursos hídricos, visando um futuro mais sustentável para todos”, destacou o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce), Flamínio Guerra.

CBH CARATINGA

O Rio Caratinga tem suas nascentes no município de Santa Bárbara do Leste e se estende por 222 quilômetros, sendo seus principais afluentes o Rio Preto e os ribeirões Alegre e Queiroga. Já a bacia incremental do Rio Caratinga é composta pelo Ribeirão do Boi, Brejão, Córrego Beija-Flor, Rio Branco, Ribeirão do Bugre, Ribeirão Santo Estevão, Ribeirão do Café, Córregos Perdidinha, Perdida e Traíra. E, ainda, pelos córregos Virgulina, Sapucaia, ribeirão Itatiaia, Córrego da Lapa, Córrego Rochedo do João Pinto e Córrego Taquaraçú, dentre outros.

“Temos muito orgulho de pertencer e ter o Rio Caratinga como nossa referência. Ele é muito importante não só para nós, mas, para toda a população. E, nada melhor que protegermos não só ele, mas, todos os Rios”, destaca o presidente do CBH Caratinga, Thalles Castilho.

Com a missão de proteger e preservar os rios, o CBH Caratinga financia a execução da Iniciativa Rio Vivo, que vai investir cerca de R$ 13 milhões e, já cercou mais de 90 nascentes nas cidades de Caratinga, Engenheiro Caldas, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Ubaporanga. A iniciativa conta com a participação de produtores rurais, pilares fundamentais para a preservação do meio ambiente e da garantia da qualidade da água.

Por meio do cercamento das nascentes, é possível proteger a área ao redor do olho d’água, impedindo o pisoteio do gado e a circulação de máquinas, que podem comprometer a permeabilidade do solo e, consequentemente, a qualidade da água. Também serão aportados recursos para a construção de barraginhas e implantação de sistemas individuais de tratamento de esgoto doméstico.

“Tenho uma nascente cercada aqui em nosso sítio. Há poucas semanas, um gado do vizinho soltou e veio parar aqui, mas não tivemos problemas com pisoteio. Hoje, podemos plantar taioba, amora e banana na beira da nascente sem medo do gado pisar. Vamos continuar plantando ao redor para manter sempre preservado”, comentou a produtora rural Isabel Correia de Oliveira, de Santa Rita de Minas.

