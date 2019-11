Prefeitura estima a visitação de 8 mil pessoas ao Cemitério São João Batista

CARATINGA- Hoje é o Dia de Finados, data em que os cristãos rezam pelos falecidos, visitando os túmulos de entes queridos. O Cemitério São João Batista já está preparado para receber o público.

De acordo com a Prefeitura de Caratinga, este ano, a programação terá uma singela ornamentação com tapete na entrada principal do cemitério e contará com culto às 9h. O executivo estima a visitação de 8 mil pessoas.

MELHORIAS

“Caratinga tem evoluído simultaneamente em diferentes áreas, respeitando a realidade sociocultural e financeira do município. A responsabilidade administrativa e o respeito à liberdade religiosa, levou ao Cemitério São João Batista obras para diferentes necessidades”, frisa a prefeitura.

De acordo com o executivo, a informatização do cemitério, além de agilizar a busca por informações sobre as sepulturas, possibilita o levantamento completo de registros, o que antes só poderia ser feito na prefeitura em dias e horários comerciais. “A informatização de diferentes setores é uma meta apresentada pelo prefeito Dr. Welington Moreira, que visa a aumentar a mobilidade das ações da atual gestão e trazer e ganhos ao trabalho em serviço da sociedade de Caratinga. E esta informatização ficou a cargo do setor de informática do municipal”.

Já o processo de regularização dos túmulos está próximo de ser finalizado. Administração Pública convida aqueles que ainda não regularizaram seus túmulos para fazê-lo, em caráter emergencial. Outras informações podem ser obtidas na secretaria do Cemitério São João Batista.

“O respeito dispensado àqueles que visitam regularmente o cemitério também está materializado na construção de banheiros, construção de escritório de atendimento, reflorestamento de algumas áreas, construção de ‘gavetas populares’, totalizando 320 novas gavetas. As melhorias seguem o curso de ainda finalizar a canalização de água da chuva com manilhas, realizar a distribuição de diferentes pontos de acesso à água potável e iluminação do cemitério”, destaca ainda a prefeitura.