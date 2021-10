Dia de Campo ATeG Café+Forte em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – No próximo dia 15 de outubro cafeicultores do Leste de Minas Gerais estarão reunidos em São Sebastião do Anta para participarem do Dia de Campo ATeG Café + Forte. O evento é uma realização do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e apoio do Sicoob Credcooper e dos Cafés Especiais Jairo Soares.

“Serão quatro palestras ao longo do evento, passando por vários temas que impactam diretamente na melhoria da produção do café: classificação e gestão da cafeicultura com foco na comercialização, conceitos de negócio sustentável, empreendedorismo, desenvolvimento coletivo e economia de impacto também serão temas das palestras”, explica o gerente regional do Sistema FAEMG/SENAR/INAS em Governador Valadares, Luiz Ronilson Araújo Paiva.

“O Dia de Campo é uma estratégia consagrada para transferência de conhecimento e novas tecnologias aos produtores rurais. Essa ferramenta vem contribuir para que possamos cumprir um dos papéis principais do Programa ATeG, que é ser uma ação de educação não formal”, diz o gerente de Assistência Técnica e Gerencial do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, Bruno Rocha de Melo.

Os eventos não só contribuem para a ampliação do programa, mas também envolvem os produtores da região, sejam eles atendidos ou não pelo ATeG. As expectativas são de conscientização para alternativas ao alcance de todos: “esperamos criar uma massa de produtores instigados a buscar novos conhecimentos, e com a percepção que é possível ter rentabilidade com a atividade rural, desde que se aplique ferramentas de gestão e tecnologias adequadas à sua realidade”, analisa Bruno Rocha.

Além de autoridades e personalidades locais, também estará presente no evento, a coordenadora do ATeG Café + Forte, Nathália Rabelo.

Confira a programação: