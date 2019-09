Dia de autógrafos marca o lançamento da biografia “Miss Staël”

“Obrigada, Hélio Amaral. Obrigada Caratinga!”, agradeceu Maria Augusta, filha da homenageada

CARATINGA – Caratinga conheceu no passado sábado (14), resplandecente sucesso da festa de lançamento do livro biográfico da Miss Brasil 1961, a caratinguense Staël Abelha. Das 9 às 18 horas, o Instituto Hélio Amaral recebeu leitores procurando exemplares para se inteirarem da vida glamorosa da bela caratinguense que encantou o Brasil e o mundo com faceirice e jeito próprio de interiorana que nasceu para ser rainha.

De acordo com o autor, professor Hélio Amaral, a principal característica do evento foi a composição diferente do que se costuma fazer. “Primeiro foi a intensa comunicação pelas redes sociais convidando internautas para o lançamento e uma jornada nos museus, exposições e atrações como a do centro de documentação, gibiteca, discoteca e um vitral grandioso tombado pelo patrimônio. Segundo que, enquanto o escritor registrava os autógrafos, atos do evento eram clicados para os seguidores, passo a passo, e publicados em tempo real”, explica. “Essa interatividade foi inédita em um lançamento de livro na cidade”, completa.

Participação de professores, alunos e comunidade

Além da visitação aos museus e biblioteca, os visitantes contaram com música ao vivo com a musicista Analígia cantando MPB anos 60 e Bossa Nova. O evento teve a participação de Giovana e Alícia, que declamaram poemas de Marilene Godinho encantando a todos os convidados.

No evento registrou-se a chegada de professoras e monitora que acompanhavam os alunos do 6º ano da Escola Municipal “Marlon dos Reis Lopes” de Santa Bárbara do Leste. “Além de comportados, os estudantes demonstraram apreço pela cultura. O exemplo deles mereceu elogios do fundador-presidente do Instituto, professor Hélio Amaral, em sua fala na abertura do evento”, comenta a Irmã Ana Lúcia (Glorinha Amaral), irmã do escritor.

Durante todo o dia apareceram pessoas de Belo Horizonte, Entre Folhas, Governador Valadares, dentre outras cidades e mais amigos da instituição. Contando com as encomendas de São Paulo, Rio de Janeiro e outras, o estoque de exemplares quase se esgotou.

A inspetora escolar da Rede Municipal de Ensino de Caratinga, Maristela Goulart, participou do lançamento do livro e conta que foi muito bom lembrar a sua infância, passada com uma revista sobre a miss nas mãos. “Minha mãe tinha uma revista ‘Manchete’ que eu não cansava de folhear sonhando com a beleza da Miss Brasil e com esse mundo cor-de-rosa. A nossa revista se perdeu, mas vi uma da mesma aqui na exposição de fotografias e revistas. Poder rever esse material foi emocionante, bem como poder adquirir o livro e conhecer novos fatos sobre a vida da querida Miss Staël Abelha”.

Um fato curioso

Veio o entardecer, os visitantes voltavam aos lares e, ainda de acordo com Hélio Amaral um fato ‘extraordinário’ aconteceu. “Quando fui apagar as luzes e fechar o salão vi que um pássaro misterioso pousou sobre o Museu Regional. Dali ele passou para o Museu Antropológico que abriga a casa em que nasci. A seguir, a ave de um metro de envergadura de asa baixou no pátio e se dirigiu para o salão, pulou para cima da mesa adornada de flores do campo perto do cavalete que ostentava o retrato da Miss (Staël Maria Athayde). Sem alarido levantou voo na direção da Pedra do Silva e desapareceu na fumaça das queimadas envolvendo o maciço sagrado de Caratinga”.

O jacutinga foi o segundo mensageiro do dia, pois que o primeiro foi a agente publicitária Maria Eugênia de Araújo, delegada por Maria Augusta, filha da Miss Brasil, para representar a biografada Staël Abelha. A mensagem da Ka Kinka – apelido da filha da Miss Brasil – lida pela jornalista assim terminou: “A história de Staël será eternizada, registrada. Meus sobrinhos, netos de minha mãe e suas gerações poderão conhecê-la. Obrigada, Hélio Amaral. Obrigada Caratinga! Maria Augusta. Brasília, 11 de setembro de 2019”.

Texto e fotos: Ivanir Faria