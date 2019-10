Um dia de festa para a Comunidade do Morro da Antena. O Dia das Crianças foi comemorado na Rua Coronel Chiquinho, em um evento organizado por Júnia Costa, Eugênio Costa, Eber Costa e Aparecida Nascimento. Brincadeiras, pipocas, algodão doce, pula-pula, picolé, bolo e surpresinhas fizeram a alegria da criançada. A animação da programação ficou por conta do Palhaço Pipoca e do Pequeno Príncipe.