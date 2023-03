APAE Caratinga promove manhã de atividades para assistidos da instituição

CARATINGA- Nesta terça-feira (21) foi comemorado Dia da Síndrome de Down. É uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caratinga realizou uma manhã de atividades para celebrar a data.

Michele Muniz, monitora da instituição, começou a trabalhar na APAE em 2022 e destaca que a convivência com os alunos transformou a sua vida. “Eu já havia estudo para isso, porém, não havia tido a oportunidade ainda de trabalhar nessa área. Agregou muito na minha vida na questão familiar, na valorização mesmo. A formação é apenas uma complementação do que você passa aqui com os meninos, porque a inclusão é importante em qualquer lugar. Aqui na Apae temos essa inclusão, tanto do Síndrome de Down, quanto outras crianças atípicas. Mas, neste dia é importante ressaltar a importância da inclusão deles na sociedade, na vida escolar”.

Edivânia Batista, assistente social destaca que a data celebra, acima de tudo, a vida e busca trabalhar com os assistidos o empoderamento, em dizer que eles são capazes. “Estamos com ações lúdicas, recreativas, brincadeiras, de uma forma bem alegre e festiva mesmo, para que eles se sintam felizes e alegres. A importância de celebrar esse dia é também trazer o papel da sociedade em garantir a inclusão, os direitos das pessoas com Síndrome de Down, que são sujeitos capazes de ter os seus direitos garantidos, acesso a uma saúde e educação de qualidade, à profissionalização. A pessoa com Síndrome de Down pode ter seus direitos garantidos como qualquer um de nós, casar, constituir família, ter sua autonomia”.

Muita festa para os assistidos da instituição. Josiane de Paula Dias, 36 anos, aluna da APAE, destaca o que mais gosta de fazer no local. “A Apae tem os funcionários, alunos, professoras. É muito bom. Gosto muito da Apae Caratinga, dançar, balé, conversar, brincar, namorar, de tudo”.

Luiz Gustavo Valentim, 20 anos, também é aluno e elogia o serviço prestado pela APAE Caratinga. “Eu jogo a bola. O Jorge é bom, faz tudo. Tem o Jean, ele é bom, faz tudo. Eu luto muito. Eu como muito, graças a Deus: arroz, feijão, alface. Eu canto, meu cantor é Gusttavo Lima”.