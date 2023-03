DIA DA MULHER

Como forma de homenagem o DIÁRIO DE CARATINGA recebeu duas mulheres que são orgulho para a sociedade: A motorista de ônibus Maria Gorety Teixeira e Silva Queoperro, 59 anos e Rafaela Aparecida Jonas, 31 anos que atua na limpeza da rodoviária

CARATINGA- 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Como forma de homenageá-las, o DIÁRIO recebeu em seu podcast, Maria Gorety Teixeira e Silva Queoperro, 59 anos e Rafaela Aparecida Jonas, 31 anos que atua na limpeza da rodoviária de Caratinga.

Elas são exemplos de mulheres guerreiras e que se desafiam. Nesta edição impressa, a reportagem reproduz um resumo das entrevistas, que podem ser conferidas na íntegra pelas redes sociais.

MARIA GORETY

Foi-se o tempo em que mulher era apenas dona de casa, cuidava dos filhos e ficava atrás de um fogão. Hoje, a mulher consegue ficar atrás do volante de ônibus, profissão que era ocupada apenas por homens, como é o caso de Maria Gorety Teixeira e Silva Queoperro.

Gorety é casada há 42 anos com Inério Tomaz Queoperro, 64 anos, tem três filhos e oito netos.

Sempre ao lado do pai que foi motorista da viação Rio Doce por 35 anos, aos 15 anos Gorety aprendeu a dirigir carro.

Aos 18 anos, Gorety tirou carteira B, para dirigir carros de passeio e em 2000 mudou sua habilitação para categoria D, podendo então conduzir veículos maiores, como ônibus e caminhões.

Seu primeiro trabalho como motorista de ônibus foi na prefeitura de Ubaporanga, onde reside, transportando alunos para Caratinga, e durou quatro anos. Depois Gorety foi motorista de caminhão e transportou tijolos por dois de Sobrália para Ubaporanga.

Em junho de 2007 foi para Rio Doce, onde está até hoje e pretende se aposentar.

Para a motorista o momento mais feliz de sua carreira foi quando entrou na viação Rio Doce. “Era meu sonho, meu pai trabalhou lá por 35 anos, e eu fui a primeira motorista da empresa e até hoje a única, espero que apareçam mais mulheres para estarem comigo”.

Sobre o salário, Gorety que atualmente trabalha nas linhas dos bairros Limoeiro e Santa Cruz, diz que é o mesmo dos homens, e ressaltou que é muito respeitada por todos os colegas. “Sou muito respeitada, convivo bem com todos e também recebo muito carinho de todos os passageiros”, afirma.

Mas, para quem acha que não existe preconceito, Gorety afirma que vez ou outra ouve o ditado que diz “Mulher ao volante perigo constante”, e então ela brinca que “homem do lado, perigo dobrado”. “Infelizmente existe mais preconceito de mulheres, mas elas também devem lutar por seus sonhos, porque inteligência todas temos, e somo capazes de termos a profissão que quisermos”, ressalta a motorista.

RAFAELA JONAS

Rafaela Aparecida Jonas, 31 anos, trabalha há dois anos na Rodoviária de Caratinga. Ela realiza a limpeza do local, anuncia os ônibus e dá dicas de turismo para os visitantes da cidade.

Ela destaca que não tem medo do trabalho e adora aprender coisas novas. A figura amiga e carismática acaba fazendo com que ela se torne até mesmo conselheira das pessoas que passam pelo local. “Elas sentem confiança, acabam contando coisas pessoais, a gente conversa, outras mulheres chegam a desabafar e contam sua história. Convido para ir à igreja, dou uma palavra amiga. Elas são muito gentis, sempre conheço pessoas novas”.

Rafaela afirma que situações de discriminação acabam acontecendo algumas vezes, mas, ela prefere não se apegar isso, pois ela gosta mesmo é de se lembrar das alegrias e do que “Gosto do que faço, me sinto bem. Às vezes têm algumas pessoas que passam dos limites, olhares diferentes ou fingem que não conhecem. Mas, sempre tem mais elogios. A gente enturma, se alegra, me sinto bem. A tristeza pra mim não tem o que falar, discriminação existe, mas, não deixo isso me abater”.

Antes deste emprego, Rafaela já trabalhou na safra de café, supermercado, outra empresa de limpeza, mas, destaca que se encontrou trabalhando na Prefeitura de Caratinga. Ela destaca um pouco da sua rotina. “São 12 horas, pego das 6h às 18h, trabalho num dia e folgo no outro. É perto, moro no Limoeiro, moramos eu, minha mãe e Deus. Precisar de mim, estou sempre à disposição. Tenho força de vontade de aprender, então, além da limpeza, sei todas as linhas, horários e valores dos ônibus”.

Rafaela ainda faz questão de demonstrar que é empoderada e que busca no dia a dia, colocar em prática os ensinamentos que aprendeu com a mãe. “Me acho guerreira por tudo que já passei, luto, tenho força de vontade, sou alegre, brincalhona. Sou parceira, se for minha amiga de verdade estou ali para ajudar. Me acho incrível como mulher. Minha mãe foi pai e mãe, me inspiro nela, ela é incrível”.

Sobre o 8 de março, Dia da Mulher, ela enfatiza que além de celebrar, também é o momento de refletir sobre as conquistas da mulher na sociedade e o que ainda precisa ser modificado. “É um dia interessante, todas as mulheres guerreiras, que trabalham, passam por diversas situações, mães de família. Hoje em dia ainda tem muitos casos de violência, então é valorizar a importância e combater isso também”.

Com o esforço do trabalho, ela deseja ainda alcançar muitos objetivos e cita o que pretende conquistar sempre ao lado da mãe. “Meu sonho é ter minha casa própria para mim e minha mãe, fazer uma prova e efetivar na prefeitura. Dar uma vida melhor pra minha mãe e ser feliz. Com Jesus na frente vai dar tudo certo. Quero também tirar minha carteira de moto e carro. São vários sonhos, vamos conquistando de pouquinho em pouquinho”.

Ela finaliza deixando uma mensagem para as mulheres. “Desejo saúde, paz, beleza. Cuidar da beleza, se amar mais, amor-próprio é tudo. E toda felicidade do mundo. Que possam realizar seus sonhos e objetivos. Feliz Dia da Mulher”.