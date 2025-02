Dia da Internet Segura: saiba como proteger crianças e adolescentes no mundo digital

DA REDAÇÃO – Em um mundo cada vez mais conectado, a segurança na internet se torna um tema crucial, especialmente para crianças e adolescentes. O Dia da Internet Segura, celebrado em 11 de fevereiro, com o tema “Juntos por uma internet melhor”, é uma oportunidade para reforçar a importância de um ambiente digital mais seguro e ético para todos.

Nalysson Luiz, docente da área de Tecnologia da Informação do Faculdade Senac em Contagem, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, explica a importância de ensinar sobre segurança digital desde a infância. “Com o aumento do uso de dispositivos conectados, meninos e meninas estão cada vez mais expostos a perigos no ambiente digital. O acesso pode levar os pequenos a se depararem com informações para as quais ainda não estão preparados e a situações como cyberbullying, coações, ameaças, e até mesmo o compartilhamento de dados pessoais”, alerta.

O especialista destaca que, ao serem orientadas sobre os riscos e como navegar com responsabilidade, “as crianças desenvolvem um senso crítico e aprendem a proteger sua privacidade online”. E evidencia que o envolvimento da família é fundamental nesse processo. “Pais e responsáveis devem acompanhar o consumo de conteúdo no meio digital. Estabelecer horário de uso, além de filtrar o conteúdo que será acessado conforme idade e necessidades individuais. Criar um ambiente de confiança para o diálogo fluir, fazendo com que seus filhos se sintam à vontade para compartilhar quaisquer situações desconfortáveis”.

Desafios

Segundo o docente, o excesso de tempo de tela é um dos principais desafios para os pais. Ele aponta também “o comportamento de imediatismo e a dependência da conectividade constante, que pode prejudicar a capacidade de desenvolver a criatividade e as habilidades sociais”.

Nalysson salienta ainda o impacto da “falta de percepção dos problemas reais e a dificuldade de comunicação entre pais, educadores e estudantes sobre os perigos digitais. Por se tratar de uma tecnologia em constante evolução, precisamos estar sempre atualizados sobre as novas ameaças digitais”, afirma.

O especialista dá algumas dicas para garantir a segurança e proteger nossos dados ao navegar na web. Evite o uso de redes Wi-Fi públicas e abertas (como em rodoviárias ou aeroportos), por serem mais suscetíveis a ataques cibernéticos. Certifique-se de que seu dispositivo tenha um sistema operacional e softwares genuínos, com as atualizações em dia, e um antivírus confiável instalado. Não forneça informações pessoais em dispositivos compartilhados ou públicos. Crie senhas fortes e únicas para cada uma de suas contas, com uma combinação de letras, números e caracteres especiais. Se necessário, considere o uso de uma rede privada virtual (VPN) enquanto navega em redes desconhecidas. Não clique em links duvidosos que podem espalhar vírus ou servir para ataques de phishing, que tem o objetivo de obter informações pessoais do usuário.

E orientações sobre o uso seguro das redes sociais. “Cuide das configurações de privacidade e evite compartilhar informações sensíveis publicamente. Utilize senhas fortes e, sempre que possível, ative a autenticação em duas etapas. Fique atento às tentativas de fraude e engenharia social, como mensagens falsas que solicitam dados pessoais ou financeiros”.

Inteligência Artificial: uma nova camada de insegurança?

A Inteligência Artificial (IA) está cada vez mais presente em nosso dia a dia, trazendo consigo novos riscos e desafios para a segurança digital. “A IA pode ser uma ferramenta poderosa para o bem, mas também exige cuidados, especialmente em relação aos vieses e à desinformação”, alerta o docente. “O avanço de tecnologias como o deep fake, por exemplo, torna a distinção entre o verdadeiro e o falso cada vez mais difícil”, ressalta.