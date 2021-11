Padre José de Fátima afirma que data representa reflexão

CARATINGA- Neste sábado (20) é celebrado o Dia da Consciência Negra. A data foi incluída no calendário escolar nacional em 2003, porém, apenas em 2011, foi sancionada Lei 12.519 que instituiu oficialmente o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. No entanto, para ser decretado feriado, cada estado ou cidade brasileira precisa aprovar uma lei regulamentando o feriado.

Padre José de Fátima esteve na redação do DIÁRIO DE CARATINGA para, como já é de costume, fazer uma reflexão sobre a data. “Celebrar o Dia da Consciência Negra significa pra nós uma reflexão no sentido de conscientizar, principalmente, os negros. Sabemos que diante da situação que vivemos hoje, há muito o que se refletir. Tem uma frase, Milton Nascimento, que acho interessante: ‘A vida ferve na cuia do tempo. Quem espera a dor não viaja no vento. Ranquei a hora do chão do momento. Nasci de manhã, o sol veio olhar’. É um dia muito importante”.

O padre ainda destacou que as escolas de Inhapim estão trabalhando o tema e um momento de reflexão está previsto.