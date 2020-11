Padre José de Fátima faz reflexão: “O povo deve valorizar mais o ser humano como pessoa, não como raça”

CARATINGA- Esta semana, repercutiu o caso de um gerente de uma rede de lojas de Governador Valadares que foi vítima de racismo por parte de um casal de idosos. Comovidos e solidários, os funcionários fizeram uma homenagem a ele. Casos como esses são recorrentes e só reforçam que o preconceito racial está presidente na sociedade. E hoje, Dia da Consciência Negra, aqueles que se engajam nesta causa percebem que ainda é preciso avançar.

É o caso do padre José de Fátima, que traz uma reflexão sobre esta data, que homenageia Zumbi, um dos escravos que foi líder do Quilombo dos Palmares, morto em novembro de 1695. “O objetivo é fazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana. Assim como impacto que tiveram no desenvolvimento da identidade da cultura brasileira. Celebramos toda essa cultura, não só no aspecto da consciência negra, mas, valorizando a cultura do índio, Congado, Folia de Reis, etc. Queremos também conscientizar as pessoas em relação ao racismo, que pensam que acabou, mas não acabou. Ainda existe enraizado na cabeça de muita gente, a exemplo este fato lamentável de Valadares. O povo deve valorizar mais o ser humano como pessoa, não como raça. O negro tem capacidade, tem negro na política, advogado, padre, bispos, cardeais. Todos nós precisamos aprofundar a cada dia mais nessa questão”.

Para padre José de Fátima é necessário assumir que somos “quase todos negros” e que no município projetos têm sido desenvolvidos no sentido de difundir essa cultura. “A maioria hoje tem o sangue do negro. Mas, o Brasil ainda é preconceituoso. Nossas escolas têm trabalhado muito a questão cultural. Em Caratinga trabalhamos na Superintendência Regional de Ensino, muitas pessoas engajadas nesse trabalho também na área da saúde e cultura. Geralmente neste mês temos uma semana de trabalho com toda as escolas, porém, com a pandemia, não foi possível. Mas, temos meios de comunicação para levar essa mensagem às pessoas”.

Outro trabalho importante desenvolvido é com os grupos e por isso, ele destaca uma homenagem ainda ao Dia do Leigo, celebrado em 25 de novembro. “Queremos lembrar nossos grupos na diocese, são pessoas se organizando, trabalhando, ingressadas na catequese, em todo o trabalho para trazer benefício à humanidade. E sabemos o papel importante que o leigo tem na sociedade, igreja, comunidade. É aquele batizado como cristão consciente, que assume seu compromisso. Esse dia 25 também precisa ser valorizado, sabemos que em várias dioceses, tornou-se aos poucos uma rede de comunidades, fieis com forte experiência de comunhão eclesial. Tem um valor muito grande nos nossos grupos de reflexão, catequeses, das nossas paróquias. Parabenizamos a todos os leigos e leigas, pessoas dedicadas às comunidades da nossa diocese”.

Tal como o trabalho dos leigos nasceu de pequenos grupos de evangelização, assim também é o grupo da consciência negra, como explica. “Começou pequeno, mas pessoas com interesse de estudar, tomando mais responsabilidade e deveres. Pessoas engajadas nas questões políticas, trabalhos das igrejas e famílias”.

Para celebrar o 20 de novembro, será celebrada missa na Paróquia São Sebastião de Inhapim, às 19h de hoje com a presença de vários grupos da região. “Agradeço ao padre Patrício, do Santuário de Carangola, que é coordenador diocesano; e pároco Alan e vigário paroquial Samuel Paróquia de São Sebastião; aos grupos São Benedito de Caratinga, Pérola Negra de Dom Cavati, Divino e de Manhuaçu; e à Imaculada do Grupo Tá no Sangue, grande incentivadora desse momento. E ao jornal pelo carinho e divulgação”.

Para finalizar, padre José de Fátima deixa seu recado e justifica o adiamento de mais um evento que aconteceria em novembro. “Desejamos que os grupos possam retomar as atividades em breve, pois, já tínhamos um retiro marcado para esse mês em São José do Vargem Alegre, na Casa da Colina: três dias de reflexão em relação à cultura afro-brasileira. Devido à pandemia ficou para 2021. Sinceros agradecimentos e um axé a todos”.