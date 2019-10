“Dia D do Outubro Rosa” marca as ações de conscientização sobre o câncer de mama no Casu – Hospital Irmã Denise

CARATINGA – Os dias 24 e 25 de outubro foram dedicados a conscientização e prevenção ao câncer de mama no Casu – Hospital Irmã Denise. O evento “Dia D do Outubro Rosa” proporcionou aos colaboradores e pacientes diversas atividades e muito conhecimento sobre fatores de risco, formas de prevenção, dicas de saúde e muito mais. Além disso, foram realizadas parcerias com os alunos dos cursos do Unec.

O evento foi idealizado pela equipe de enfermagem do Hospital Irmã Denise e realizado com o apoio da equipe multidisciplinar, a coordenadora da enfermagem, Vaneusa Gomes avalia positivamente a iniciativa. “O dia D do Outubro Rosa do Casu foi um grande sucesso! Tivemos dois dias de palestra e muita movimentação e conhecimento. Contamos com parcerias muito importantes, como os alunos do curso de nutrição, os alunos do 10º período do curso de enfermagem, alunos do curso de fisioterapia, a equipe médica e todos os colaboradores da instituição”.

Palestras sobre prevenção ao câncer de mama, reabilitação pós-operatória, alimentação saudável foram realizadas nos dois dias de evento. Que também contou com avaliações a pacientes realizadas pelos alunos do 10º período do curso de enfermagem, e com um delicioso café da manhã preparado pelos alunos do curso de nutrição, ambos do Unec. O encerramento do evento ainda foi marcado pelo sorteio de 4 consultas ginecológicas e 28 preventivos às mulheres participantes.

A coordenadora da equipe de Enfermagem, Vaneusa Gomes, reforça a importância de ações como esta para a prevenção e diagnóstico precoce da doença. “O mês de outubro é um mês escolhido para fazermos a campanha, para levarmos a população a importância do cuidado, principalmente as mulheres, é o mês que reforçamos a relevância da prevenção primaria através de palestras, rodas de conversa e orientações, onde se trabalha a necessidade do autocuidado e do diagnóstico precoce”, finaliza a enfermeira.