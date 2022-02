CARATINGA– Neste sábado (19), todas as Unidades Básicas de Saúde (da sede e dos distritos) ficarão abertas de 8h às 12h, exclusivamente para vacinação contra COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos.

As doses da vacina pediátrica da Pfizer serão destinadas, prioritariamente, para as crianças de 5 anos, e as doses da CoronaVac, conforme uso aprovado pela Anvisa, serão aplicadas nas crianças de 6 a 11 anos.

Vale ressaltar que é indispensável a presença dos pais ou responsáveis no momento da vacinação.