Dia D de Oftalmologia: Parceria entre ASAFE e SCFV-CRAS Beneficia 160 Pessoas em Caratinga

CARATINGA – A Associação Amigos do Futebol e Esportes (ASAFE) segue cumprindo sua missão de transformar vidas por meio de ações sociais. Originalmente voltada para o uso do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento, a ASAFE tem ampliado constantemente seu alcance, beneficiando ainda mais pessoas com suas iniciativas.

Na última ação, a associação se uniu ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-CRAS), à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e à Prefeitura Municipal de Caratinga para realizar o Dia D da Oftalmologia, uma ação que visou proporcionar cuidados com a visão à população local.

Ao todo, 160 pessoas foram atendidas, recebendo exames oftalmológicos gratuitos e, para aqueles que precisavam, óculos de grau. A ação teve como objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade.

A ASAFE, que já atende em Caratinga e região aproximadamente 230 crianças e adolescentes, além de 100 idosos, conta com uma equipe dedicada de cinco profissionais: Istefam, Danubio, Rhaulison, Tardelli e Robson.

Segundo a direção da associação, as parcerias com outras instituições e prefeituras têm sido fundamentais para ampliar o número de atendidos e fortalecer o impacto das ações. A expectativa é que, com o apoio de novos aliados, mais pessoas possam ser beneficiadas por serviços essenciais como este, melhorando sua saúde e qualidade de vida.

“A visão é um dos nossos sentidos mais importantes, e estamos felizes em poder ajudar a comunidade a enxergar um futuro mais claro”, afirmou um dos responsáveis pela ação.

“A ASAFE segue firme em seu compromisso de promover a transformação social, ampliando seu alcance e ajudando a construir um mundo mais justo e acessível para todos”, complementou.