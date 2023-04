Dia D de Multivacinação em Caratinga

A Campanha de Vacinação e Multivacinação de Caratinga acontecerá neste sábado (15), em todos os postos de saúde, no período das 8h às 16h.

De acordo com a prefeitura, estarão disponíveis as vacinas contra influenza (gripe), bivalente e monovalente (Covid-19), Meningite C, febre amarela e demais imunizantes de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

“Assim fica fácil você completar e colocar seu cartão em dia. As vacinas estarão disponíveis para todos de acordo com a necessidade de cada um e os grupos prioritários. E fique atento. A imunização é a forma mais eficaz de combater diversas doenças. Vacina salva vidas”, enfatiza a prefeitura.