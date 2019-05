Dia D da campanha de vacinação contra a gripe acontece hoje

Até às 16h40 de ontem, 7.988 doses foram aplicadas em Caratinga

CARATINGA- Até as 16h40 de ontem, de uma população estimada em 24.132 pessoas, foram aplicadas 7.988 doses da vacina contra a gripe em Caratinga, uma cobertura vacinal de 33,10% de acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

As doses aplicadas por grupos na cidade foram: crianças (2.115), gestantes (363), puérperas (85), idosos (4.469), trabalhador de Saúde (586), População Privada de Liberdade (663), funcionários do sistema prisional (12), professores – Ensino Básico e Superior (259), comorbidades (1.594) e policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas (18).

As pessoas que fazem parte do grupo prioritário devem procurar as unidades de saúde de seu bairro para receber a vacina gratuitamente até o dia 31 de maio. O total de pessoas vacinadas considera o público estimado de profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

O Dia D de Vacinação acontece hoje em todos os postos de saúde de Caratinga. A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença.