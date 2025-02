Dia D da ação Minas Unida no combate ao Aedes alcança mais de 97% dos municípios da macrorregião de Saúde do Vale do Aço

Ações de conscientização em massa foram realizadas em 34 municípios da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano

DA REDAÇÃO – No último sábado (22), municípios de todo o estado promoveram o Dia D da ação “Minas Unida no combate ao Aedes”. No Vale do Aço, 34 municípios realizaram ações visando conscientizar a população sobre a importância e o papel da comunidade na eliminação de focos de proliferação do mosquito.

Foram realizadas blitz educativas informando a população sobre a importância de não deixar água parada, mutirão para recolhimento de materiais que possam acumular água, exposição de cartazes educativos, panfletagem, entre outras ações para promover a atitude na comunidade.

Tialis Delesporte Amaro, coordenador da Zoonoses/arboviroses de Piedade de Caratinga, detalhou as ações do município. “Realizamos palestras educativas com tema dengue, onde distribuímos panfletos, abordamos os cuidados para se evitar a criação de criadouros do mosquito aedes aegypti em suas residências e como se proteger. Tivemos uma ótima receptividade dos estudantes nas escolas e da população nas unidades básicas de saúde (UBS) do município com o evento”, ressaltou.

Os municípios que realizaram as ações na área de atuação da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano foram: Ubaporanga, São Sebastião do Anta, Caratinga, Belo Oriente, Marliéria, Vermelho Novo, Jaguaraçu, Pingo D’Agua, Ipaba, São João do Oriente, Naque, Bom Jesus do Galho, Santana do Paraíso, Piedade de Caratinga, Inhapim, Dom Cavati, Periquito, Antônio Dias, Joanésia, Coronel Fabriciano, Mesquita, Ipatinga, Açucena, Iapu, Vargem Alegre, Santa Bárbara do Leste, Entre Folhas, Córrego Novo, São Domingos das Dores, Santa Rita de Minas, Imbé de Minas, Dionísio, Timóteo e Bugre.

Em Coronel Fabriciano, o secretário de Saúde municipal, Ricardo Cacau, ressaltou que as ações foram realizadas durante a semana inteira nas escolas, associações de bairros e de moradores. “Além disso, fizemos uma caminhada na sexta, com vários grupos e no Dia D fizemos o carnaval contra o Aedes Aegypti com ações nas ruas, caminhada com a participação de grupos da terceira idade, e mobilizamos a empresa de coleta de lixo e de resíduos sólidos do município para o mutirão de limpeza. Então, a gente fica feliz de todo o estado de Minas Gerais ter realizado essa ação de fortalecimento com todos os municípios”, destacou.

Por Gabriel Barroso / Estagiário sob supervisão