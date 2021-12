Dezembro Vermelho: Prefeitura reforça ações de conscientização e prevenção contra o HIV

CARATINGA- 1° de dezembro é o Dia Mundial da Luta Contra a Aids e marca o início das ações alusivas ao Dezembro Vermelho. A campanha instituída pela Lei nº 13.504/2017, busca chamar a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Nesta quarta-feira (01/12), equipes do Departamento de Promoção a saúde e do Serviço de Assistência Especializada (SAE) fizeram atendimento em uma tenda no Calçadão da Rua Miguel de Castro, com trabalho de conscientização sobre a prevenção e o enfrentamento ao HIV/Aids e às demais infecções sexualmente transmissíveis.

Testagem rápida

As pessoas que passaram pelo local puderam agendar um teste rápido para detecção do HIV, que será realizado posteriormente na sede do SAE, na Rua Princesa Isabel, 180 – Centro.

A recomendação é que façam o teste pessoas com vida sexualmente ativa, quem teve relação sem camisinha, compartilhou agulhas e seringas, grávidas ou pretendentes, ou em caso de gravidez da parceira. O exame é realizado a partir da coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo. É seguro, sigiloso e dura apenas 30 minutos.

Caso o resultado seja positivo, a pessoa é acolhida e passa a receber tratamento e acompanhamento da equipe do Serviço de Atenção Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais – SAE Caratinga. O serviço conta com uma equipe multidisciplinar composta por equipe de enfermagem, médica, farmacêutica, serviço social, nutrição e psicologia.

Testagem nas Unidades básicas

Em breve todas as Unidades Básicas de Saúde de Caratinga terão um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) para garantir o acesso da população aos testes.

Prevenção da transmissão vertical do vírus

Para prevenir a transmissão vertical do vírus (da mãe para filho durante a gestação) a maternidade do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora está capacitada para receber as gestantes conforme os protocolos do Ministério da Saúde. As ações na rede de assistência à saúde durante todo pré- natal, parto e pós parto (atenção básica, especializada e hospitalar) contribuem para que a criança nasça e se desenvolva saudável, sendo não portadora do vírus!

Ações permanentes

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Programa Saúde da Família (PSFs), Departamento de Promoção a Saúde e o Serviço de Atenção Especializada em Infecções Sexualmente realizam permanentemente um trabalho orientação e conscientização da população quanto à importância da prevenção, testagem de rotina, uso de preservativos e tratamentos.

Tratamento

O principal objetivo do tratamento do HIV é que a pessoa se torne “indetectavel”. Uma pessoa vivendo com HIV e com carga viral indetectável não transmite o HIV sexualmente, por isso o termo “indetectável = intransmissível”. O termo é válido desde que as pessoas vivendo com HIV estejam com carga viral do HIV indetectável há pelo menos seis meses. Nesse sentido podemos dizer que o tratamento para o HIV também é uma forma de prevenção, visto que reduz as taxas de transmissão na população.