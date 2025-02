Dez indivíduos presos por compartilhamento ilegal de informações policiais em grupo de WhatsApp

RAUL SOARES Na quarta-feira (12), uma operação policial em Raul Soares resultou na prisão de dez pessoas suspeitas de integrarem um grupo de WhatsApp que compartilhava informações sobre ações da Polícia Militar e outros assuntos relevantes.

Segundo o tenente Zanotti, comandante do Pelotão da PM em Raul Soares, os membros do grupo trocavam mensagens para alertar uns aos outros sobre a presença de viaturas e atividades policiais, não apenas em Raul Soares, mas também nas cidades vizinhas de Bom Jesus do Galho e São Pedro dos Ferros.

A identificação e detenção dos suspeitos ocorreram após uma denúncia. Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para prestar depoimento. “Essa ação tem como objetivo coibir a disseminação de informações que possam prejudicar o trabalho de fiscalização e segurança pública”, afirmou o oficial.

A Polícia Militar afirmou que a troca de informações sobre operações policiais é uma prática grave, pois coloca em risco a segurança dos militares e compromete o andamento das investigações. “A PM reiterou seu compromisso em intensificar as operações de combate ao crime na região, visando garantir a segurança e a tranquilidade da população”.