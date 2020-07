Dez cabeças de gado furtadas na zona rural de Ipanema

IPANEMA – Na manhã de ontem, a Polícia Militar registrou o furto de dez cabeças de gado no córrego São Mateus, zona rural de Ipanema.

O dono do gado foi até o quartel da PM e disse ter sido vítima de furto de dez cabeças de gado. Ele explicou que as vacas são da raça Girolando. Segundo a vítima, o gado, que possui a marca no couro “AC”, foi contado na data de 27 de julho, sendo notado a sua falta no dia 13 de julho, quando foi feito nova conferencia.

A vítima afirmou ter procurado os proprietários vizinhos em busca do gado ou de informação que pudesse indicar o seu paradeiro, sendo este o motivo da demora em acionar a Polícia Militar para o devido registro.