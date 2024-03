DEUS OU IMPOSTOR?

Essa é a pergunta válida para todas as épocas.

Hoje em dia somos influenciados a crer em muitas coisas.

Um pequeno vídeo na mídia QUE NOS AGRADA pode, tem condições de mudar nossa cabeça?!?

O apresentador falou, trouxe argumentos interessantes, engraçados – e logo somos tentados a fazer ou mudar algo, por que? Porque Fulano de Tal disse (nem o nome guardamos, não interessa, a princípio).

Por que faço/ digo/ penso o que penso/ digo/ faço?

Quanto mais importante o assunto, maior é o impacto do que vimos ou ouvimos.

Parece que somos tão maleáveis, tão suscetíveis à opinião alheia, que nem sabemos direito quem é realmente autoridade no assunto.

Se decidimos procurar a autoridade no assunto – descobrimos que também esta vive do mesmo jeito: talvez ouviu os mesmos “sábios” e nós ficamos até mais confusos.

Acho que é mais ou menos isso que está por trás dessa história bíblica que me impactou tanto nessa semana.

Lendo Lucas capítulo 20, logo no início (v.1) diz assim:

Num desses dias Jesus ensinava no Templo…

Ele tinha um público cativo, e entre eles, … os Chefes dos sacerdotes e os Mestres da lei e os Anciãos.

Isto é, os mais proeminentes líderes de sua religião, doutores de várias áreas, incluindo teologia, filosofia, etc., e os líderes religiosos e comunitários, respeitados pelo tempo de carreira!

Este grupo perguntou a Jesus (v.2):

Diga-nos, sob qual Autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu essa Autoridade?

Eles estavam intrigados.

E sabiam muito bem que o que ele dizia fazia sentido – o povo o escutava horas e horas a fio – Jesus certamente acertava em cheio toda vez que falava.

Mas, aí que estava o problema dos líderes: O povo já não nos escuta, estamos em séria competição, ele está nos tirando de nossa posição de autoridade máxima!

A resposta de Jesus foi muito inteligente (v.3-4):

Eu vou lhes responder, se vocês me responderem primeiro: O batismo de João – ele era algo do Céu ou dos homens?

Os inquiridores de Jesus pensaram bem (v.5-6):

Se dissermos – do Céu, ele perguntará: Por que vocês não creram, acreditaram?

Se dissermos – dos homens, o povo vai nos apedrejar [tipo de protesto da época, com pedras mesmo!], pois o povo estava convicto que João Batista era um Profeta enviado por Deus.

A resposta deles foi uma covardia (v.7):

Não sabemos!

Assim, Jesus não respondeu também!

Era uma armadilha. Eram inimigos de Jesus. Seu alvo era acabar com a vida e obra dele!

Mas a sua hora ainda não tinha chegado!

Para muita gente, essa pergunta continua no ar: Ele é Deus ou impostor?

Sendo bem sincero: ELE É A AUTORIDADE MÁXIMA!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum; E-mail: [email protected]