Detran-MG anuncia mais um leilão de veículos em Manhuaçu

MANHUAÇU – O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG) divulgou a listagem de veículos apreendidos que irão a leilão em Manhuaçu, de forma online, nos 25, 26 e 27 de novembro, de 9 as 17 horas, através do site: https://transito.mg.gov.br/.

Os veículos poderão ser visitados pelos interessados nos dias 22, 23 e 24, no horário de 9h às 17h, no Pátio Minas, próximo ao trevo do Cafeicultor.

São 131 veículos, entre carros e motos, recuperáveis e sucatas. Todos os veículos recuperáveis podem voltar a circular, desde que o arrematante tome todas as providências necessárias, no prazo e forma exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resoluções elencadas no edital do leilão. Todos os veículos sucata não poderão voltar a circular e só poderão ser arrematados por empresas credenciadas e especializadas e desmanche.

De acordo com delegado regional de Manhuaçu, Felipe Ornelas, “qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão dos bens, com exceção das sucatas que são apenas para pessoas jurídicas. Para as sucatas também é exigido que as empresas exerçam atividades do ramo de desmonte ou destruição de veículos, de acordo com a Lei 12.977/14 e a Resolução 530/15 do Contran”, reforça o delegado

O Pátio Minas, está sob nova direção e está localizado na Praça Pedro Faria, 51, no Trevo do Cafeicultor, no bairro São Jorge em Manhuaçu

ATENÇÃO

Para dar os lances é necessário que a pessoa ou empresa faça um cadastro prévio no site de Detran-MG, através do endereço: https://transito.mg.gov.br/veiculos/leiloes

Dúvidas e informações pelo WhatsApp (33) 9 8428-9696 – Pátio Minas ou na Delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu, no Setor de Leilões.