Detidos suspeitos de roubo em residencial

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu deter dois suspeitos de praticar um roubo na noite desta terça-feira (21) na praça Inês Maria Neves Chalabi, que fica no loteamento Jardim La Vie, próximo à “Praça da Estação”. Luciano Alves de Faria, 38 anos, e um adolescente de 16 anos, suspeitos do roubo, foram reconhecidos pelas vítimas.

Segundo a PM, os dois contaram que estavam na praça do loteamento La Vie, quando um automóvel Monza, cor vermelha, com os vidros escuros, passou devagar e um dos ocupantes abaixou um pouco o vidro da porta e ficou olhando para eles. Os autores desceram do automóvel e anunciaram o roubo, levando uma motocicleta, dois aparelhos celulares, R$ 20,00 e a chave de outra moto.

De acordo com o sargento Cotta, logo após os fatos os militares iniciaram as diligências e na manhã de ontem conseguiram localizar o veículo usado pelos suspeitos próximo à casa do menor no bairro Doutor Eduardo. A moto roubada foi encontrada no bairro Santa Cruz na tarde de ontem.

Sargento Cotta ressaltou que a maioria dos roubos praticados nesse residencial são feitos por autores do bairro Doutor Eduardo, que conseguem acesso pela mata.

No momento da apreensão do menor, ele tentou esconder dentro da boca uma porção de maconha e acabou mordendo a mão de um dos militares.

Os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.