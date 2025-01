Detidos autores de tráfico de drogas e associação criminosa em Santa Margarida

SANTA MARGARIDA – Dois indivíduos foram detidos na tarde desta quarta-feira (29) em Santa Margarida por tráfico de drogas e associação criminosa. A ação da Polícia Militar ocorreu São Vicente. Durante a ação, os militares apreenderam, dentre outros itens, armas e drogas.

A operação contou com apoio de policiais de Abre Campo. Os militares fizeram contato com o morador, um idoso de 68 anos, que permitiu a entrada da equipe na residência e viram dois indivíduos tentando fugir pelos fundos da casa, porém foi contido e preso um jovem de 18 anos.

No decorrer das buscas, a polícia apreendeu um tablete de maconha com o jovem. No interior do imóvel, foram encontrados 28 invólucros e três pedras brutas de crack, um tablete de maconha, 283 porções de cocaína, dez munições calibre .40, 53 munições calibre 12, duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores, R$545,00 em dinheiro, materiais para embalar drogas e um telefone celular. Ainda no quintal da residência, estavam enterradas um submetralhadora de fabricação artesanal e uma espingarda calibre 12.

Os materiais foram apreendidos e os dois autores conduzidos à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos para as providências cabíveis.