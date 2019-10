Detido suspeito de estuprar duas crianças

Indivíduo já tem condenação por este tipo de crime

CARATINGA – A polícia investiga um suposto caso de estupro. A ocorrência foi feita registrada nesta quinta-feira (17) na região central de Caratinga. O suspeito é um indivíduo, 46 anos. Segundo a Polícia Militar, ele já tem condenação por este tipo de crime.

Foi a mãe de uma criança de 3 anos que acionou a PM. Ela disse chegou em casa e encontrou a filha chorando porque sua avó tinha lhe batido. A menina disse que o pedreiro que trabalha no imóvel chamou ela e uma amiguinha para o depósito de ferramentas. Neste cômodo, segundo a menina, ele tirou a roupa e introduziu o dedo nas genitálias das crianças por diversas vezes. Conforme a criança, ela começou a chorar e gritou, então as duas meninas conseguiram correr até a casa de sua avó. Em seguida, o pedreiro foi até a casa da avó de uma das crianças e disse que ela tinha invadido o seu quarto. Como forma de correção, a avó bateu na neta, dando crédito a versão do suspeito.

As duas crianças foram levadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o médico realizou exames e verificou sinais típicos de abuso sexual nas duas meninas.

Durante rastreamento, este indivíduo, que já tem condenação por estupro, foi localizado e preso pelos militares, sendo conduzido à delegacia Polícia Civil.