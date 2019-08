Detido pai acusado de ameaçar a filha

UBAPORANGA – José Pereira dos Santos, de 48 anos, foi preso pela Polícia Militar de Ubaporanga depois de supostamente ter ameaçado a filha de morte. O caso foi registrado nesta terça-feira (30/07).

Segundo o sargento Torres, os militares realizavam patrulhamento na área central de Ubaporanga, quando receberam informações de que um pai entrou em atrito com sua filha no córrego Pau de Folha e que estava armado. A polícia soube ainda que vítima teria fugido de casa e buscado abrigo na casa de um tio.

Os militares foram até a zona rural e José Pereira confessou ter uma espingarda carregada, mas negou ter ameaçado a filha. Ele disse que apenas mostrou as munições. Mas, a vítima falou que estava dentro de casa com seu pai, quando ele lhe mostrou as munições e disse que a mataria.

Na casa de José foram encontradas duas espingardas de fabricação artesanal e alguns apetrechos como pólvora e chumbo.

José disse que o atrito aconteceu, pois a filha, que reside em Contagem, havia chegado e exigido que ele lhe desse R$ 3 mil, o que foi negado.

“Devido agilidade no atendimento da ocorrência evitamos acreditamos ter evitado até mesmo um homicídio”, disse o sargento Torres.

O suspeito foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Caratinga juntamente com sua filha e testemunhas para as demais providências.