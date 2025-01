Detido casal suspeito de assassinato em Muriaé

MURIAÉ – Um casal foi preso pela Polícia Militar no bairro Padre Tiago, em Muriaé, na tarde desta segunda-feira (20) poucas horas após o crime. Eles são suspeitos de assassinar Marcelo Pereira dos Santos Júnior, 27 anos, morto com três tiros na cabeça, dentro de uma residência, na rua Santa Maria, no bairro Planalto.

De acordo com o tenente Godinho, após o assassinato, o casal chamou um carro de aplicativo e seguiu para o bairro São Joaquim, depois pediram mais uma viagem em um veículo diferente, em direção ao bairro Padre Tiago.

Os militares realizaram buscas nas imediações da casa na tentativa de localizar a possível arma de fogo utilizada no crime, mas não foi encontrada. A polícia acredita que a motivação do homicídio está relacionado com o tráfico de drogas.

Eles foram levados ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e em seguida, apresentados à Delegacia de Polícia Civil. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações.

Rádio Muriaé