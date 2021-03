Detido autor de roubo a posto de combustíveis em Ipanema

IPANEMA – Na tarde de quarta-feira (3), a Polícia Civil de Ipanema deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um dos autores de um roubo ocorrido em novembro de 2020.

Segundo apurado, na madrugada do dia 29/09/2020, por volta das 02h40, o funcionário do posto de combustíveis se encontrava perto de uma das bombas, mais precisamente em um local fechado com vidros que é destinado aos frentistas, momento em que uma pessoa se aproximou dele e anunciou um assalto.

A vítima relatou que o indivíduo encostou uma arma de fogo do tipo “garrucha” em sua barriga e disse entregar o dinheiro senão iria lhe matar, em tom bastante agressivo. Logo após o crime o indivíduo evadiu em um veículo, juntamente com um comparsa que o aguardava, levando a quantia de R$ 95,00 e o celular do funcionário.

Após investigação da Polícia Civil foi possível identificar os autores do roubo, bem como recuperar o aparelho celular da vítima.

Concluídas as investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de um dos acusados e na tarde de ontem cumpriu a decisão judicial. O acusado preso ficará à disposição do Poder Judiciário sob a custódia do sistema prisional.