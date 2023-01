Detido autor de maus-tratos à animal

SIMONÉSIA – Um jovem, 19 anos, foi preso nesta quarta-feira (11) acusado de maus-tratos à animal. O crime foi registrado na escadaria José Andrade, em Simonésia.

Durante patrulhamento, equipe policial deparou com um indivíduo aplicando golpes em seu cachorro da raça pitbull, enquanto o animal gania de dor.

Os militares deram voz de prisão ao autor, que ainda tentou fugir e exaltado passou a resistir à prisão, sendo necessário uso de técnicas de imobilização para contê-lo.

“Foi realizada uma verificação na residência e constatado que o local onde o animal era mantido se encontrava em condições insalubres, com fezes e urina em excesso, além da falta de alimentação adequada para o cão, que ficava amarrado com um arame apertado”, informa a PM.

Diante da situação, o autor foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil onde foi autuado em flagrante, sem direito a fiança pelo crime de maus tratos.