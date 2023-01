Detido autor de arrombamento e furto em loja de Inhapim

INHAPIM – Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar nessa segunda-feira (23), depois de arrombar uma loja de eletroeletrônico na área central de Inhapim. O crime aconteceu durante a madrugada.

De acordo com o sargento Márisson, o proprietário da loja apresentou as filmagens das câmeras de segurança para a polícia que registram o fato às 2h17. O autor furtou uma TV de 32 polegadas, três folhas de cheques, R$ 200,00, um cartão de crédito e uma bateria portátil de celular. Ainda de acordo com o sargento Márisson, o autor possui diversas passagens, sendo vários registros de furto, além de ser usuário de drogas. “Identificamos quem era o autor, fomos na casa na genitora do autor, mostramos as imagens, ela confirmou que era o filho dela. Ele tinha saído na noite de ontem (domingo, 22) com as mesmas vestimentas. Foram feitas diligências no bairro Santa Cruz. Chegaram várias informações que foram averiguadas, e a TV foi encontrada numa casa abandonada no alto do bairro Santa Cruz”, explicou o sargento.

Diversas denúncias davam conta de que o autor poderia estar escondido no bairro Santa Cruz, atrás da igreja católica. “Quando ele viu a polícia, começou a pular o muro de várias residências. Ele foi abordado numa casa abandonada, resistiu à prisão, foi feito uso de força proporcional para conter o autor, que foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil”.

Ao concluir, o militar disse que “teve grande empenho da população através de denúncias, demos credibilidades às informações, dando o resultado que a sociedade esperava”, finalizou sargento Márisson.