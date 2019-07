Detentos em regime de saída temporária retornam ao presídio com drogas no estômago

CARATINGA – Neste último final de semana, os presidiários Elias Corrêa Oliveira Júnior e Luciano da Silva foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil depois de retornarem de uma saída temporária de sete dias e tentarem entrar com drogas no presídio. Eles havia ingerido os entorpecentes.

Os agentes penitenciários descobriram que algo estava errado com os detentos e quando Elias e Luciano passaram pelo body scan (scanner corporal), ficou constatado que eles estavam com várias bolas pequenas no estômago que pareciam ser drogas.

Os presidiários foram isolados e monitorados pelos agentes até evacuarem toda a droga. Segundo informações, Elias havia ingerido 57 buchas de maconha e Luciano, engoliu 71 buchas. A suspeita era que os detentos iriam comercializar a droga dentro do presídio.